Eleonora Arosio incinta, dopo la gaffe ecco chi è il padre

Eleonora Arosio, la professoressa dell’eredità, è incinta. Alla domanda di Insinna su chi fosse il padre, in diretta, lei ha risposto: “Boh“. Dopo aver destato parecchie polemiche, l’Ambrosio racconta: “Sono rimasta sorpresa, non me l’aspettavo”.

La sua, infatti, era una battuta: “Siccome mi piace scherzare ho risposto nel primo modo ironico che mi è venuto in mente”, racconta al Corriere della sera. “In realtà il padre di mio figlio è un imprenditore, siamo sposati, ma anche molto riservati”.

Prima di lavorare con Flavio Insinna, Eleonora Arosio, ha affiancato Carlo Conti, e, prima ancora, Fabrizio Frizzi: “Tutti grandissimi professionisti, anche umanamente. Fabrizio Frizzi era davvero speciale”, dice al Corriere. Il suo sogno? “Mi piacerebbe essere sul palco del Festival di Sanremo, mio papà è nato lì, per me è un luogo speciale”.