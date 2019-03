Trappola a Non è la d’Urso, Stefania Nobile: “Ha un pelo sullo stomaco”

Ha destato non poche polemiche il due contro tutti con Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile a Live Non è la d’Urso, lo show su Canale5. A lamentarsi sono anche le stesse donne che su Instagram hanno avuto modo di commentare sia l’atteggiamento della conduttrice che quello di Alessandro Cecchi Paone o Enrica Bonaccorti sostenendo con forza che è stata tesa loro una trappola.

“Ho sempre detto che non mi è simpatica – ha dichiarato Stefania Nobile – Ha un pelo sullo stomaco così. Ma nessuno può fare quello che fa lei, lo sa fare solo lei e per questo è una numero uno. Non puoi avere sentimenti…”.