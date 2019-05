Baby Sussex, è il giorno del debutto: quale sarà il nome scelto?

E’ il giorno del debutto per il Baby Sussex, il figlio di Harry e Meghan, nato il 6 maggio. Finalmente il principe 34enne e la 37enne Duchessa del Sussex presenteranno al mondo il loro primogenito.

Il piccolo, settimo in linea di successione al trono, farà oggi la sua prima apparizione pubblica, durante un ‘photocall’. Lo rende noto la Press Association.

Meghan e Harry hanno preferito mantenere il massimo riserbo attorno alla nascita del loro primo figlio, rinunciando a presentarsi alla stampa subito dopo il lieto evento, come fatto invece per i loro tre figli dalla Duchessa di Cambridge, Kate Middleton e dal marito, il principe William, Duca di Cambridge. L’attesa, però è finalmente finita.

Il nome del Royal Baby

Sulla nascita dell’ultimo Royal Baby si è mantenuto il mistero fino all’ultimo. Oggi il piccolo farà il suo primo debutto ma ancora non si conosce il nome che il principe Harry e Meghan Markle hanno deciso per il loro primogenito.

Il toto nome, però, è scattato già da tempo. Non c’è pace per gli scommettitori mondiali. Dopo aver puntato energie e soldi sul giorno della nascita, ora è il momento di leggere calcoli e statistiche storiche per indovinare quale sarà il nome del primogenito di Harry e Meghan d’Inghilterra. I bookmaker non hanno dubbi: si chiamerà Arthur o Edward.

La Corona non impone obblighi reali per la scelta del nome. Buckingham Palace, però, ha reso evidente la sua preferenza per nomi che omaggino chi ha preceduto. Secondo qualcuno, Baby Sussex si chiamerà Filippo per rendere omaggio al nonno di Harry. Quando si parla di un bimbo di sangue blu, bisogna anche considerare il secondo, il terzo o addirittura il quarto nome. Il lignaggio, infatti, potrebbe presentarsi anche in posizioni più defilate. Gli esperti, a tal proposito, hanno fatto notare che per il principe Carlo, la Regina Elisabetta scelse Charles Philip Arthur George. Anche William, il Duca di Cambridge, ha perpetuato la tradizione coi suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. L’attesa per il nome è davvero finita? Meglio fare attenzione ai social network, perché, contravvenendo alla tradizione che vuole che il nome sia esposto su un cavalletto incastrato tra le sbarre d’ingresso a Buckingham Palace, la regale notizia, con tutta probabilità, verrà affidata a un post. Il titolo del Baby Sussex