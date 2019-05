Barbara D’Urso confessa: “Anche io ho avuto un Mark Caltagirone”

Barbara D’Urso anticipa la puntata del suo live pomeridiano con una rivelazione choc. “Anche io ho avuto un Mark Caltagirone“. La conduttrice, al Grande Fratello 16, rivela alcuni dettagli dell’intervista ad Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati in merito al matrimonio saltato con Marco Caltagirone. Presunto o vero fidanzato? I dubbi restano.

“Eliana ha confessato che Mark Caltagirone non esiste”: è con queste parole che Barbara d’Urso anticipa la confessione di Eliana che andrà in onda a “Live – Non è la d’Urso”.

Una intervista davvero clamorosa dove, secondo la conduttrice del “Grande Fratello 16”, la manager di Pamela Prati ha dichiarato che a furia di sentire le altre testimonianze si è convinta d’essere innamorata e di essere sposata da 10 anni con Simone Coppi e di “essere lei la prima vittima”.

Barbara d’Urso ha anche rivelato: “Ho scoperto anche io di avere un fidanzato fantasma, che ha lo stesso cognome del fidanzato di Eliana e di Signorini. Anche io ho un Mark Caltagirone che si chiama Coppi. E questa cosa ha scioccato me per prima”. Quella di Eliana sembra essere davvero una confessione choc che porterà, forse, a chiarire lo scandalo che si è creato dall’annuncio delle nozze tra Pamela Prati e l’ormai famoso Mark Caltagirone.

Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, cambia ancora versione e si confessa in esclusiva alle telecamere di Live – Non è la d’Urso, in un lungo sfogo che sarà trasmesso mercoledì 22 maggio. Tema: il discusso matrimonio della showgirl, prima annunciato e poi annullato, e l’esistenza del compagno di Prati, Marco (o Mark?) Caltagirone. “In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma Live. A questo punto credo non esista”. Mediaset smentisce un suo ingresso nella casa del Grande Fratello.

Eliana rivela in lacrime: “Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità…”. “Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avere contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa del Grande Fratello”, conclude la Michelazzo. Questi e molti altri retroscena sono contenuti nell’intervista che sarà trasmessa nella prossima puntata di Live – Non è la d’Urso.

Mediaset smentisce: Eliana non sarà al Grande Fratello

E intanto si muove anche Mediaset, smentendo una voce circolata nelle scorse ore: “L’ipotesi dell’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall’editore di Mediaset”. E’ quanto si legge in un tweet.