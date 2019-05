Luigi Di Maio come Aristide, la dedica della fidanzata Virginia Saba

Luigi Di Maio come Aristide il Giusto. Così lo difende con una dedica sui social la fidanzata Virginia Saba.

“Aristide il Giusto era un politico ateniese così virtuoso che l’avversario Temistocle, noto per l’eloquenza, trovò con lui un’alleanza”. Inizia così il post su Instagram di Virginia Saba, giornalista e compagna del leader M5S Luigi Di Maio. La fidanzata del capo politico pentastellato ricorre alla storia greca per parlare del presente.

All’indomani della batosta presa dal M5S dalle elezioni Europee, la Saba paragona Di Maio ad Aristide e Matteo Salvini a Temistocle, senza però citarli.

Per Virginia Saba Luigi Di Maio come Aristide

Luigi Di Maio e Virginia Saba sono sempre più innamorati. Come ogni coppia all’inizio di una storia d’amore, i due non perdono occasione per ribadire il loro amore con dediche e gesti d’affetto. Così Virginia Saba decide di dedicare al suo fidanzato un messaggio di difesa ispirandosi alla storia greca.

“Una volta – scrive Saba – Aristide ebbe il compito di raccogliere gli ostrakon, tavolette di ceramica sulle quali gli ateniesi scrivevano il ‘no like’ per giudicare democraticamente i politici. Gli si presentò un cittadino il quale consegnò il suo ostrakon per ‘quell’Aristide’, non sapendo di essere davanti a lui. Aristide gli chiese quale fosse il motivo, senza rivelargli la sua identità. Quello rispose che era ‘stanco di sentir nominare Aristide il Giusto’. Aristide da virtuoso prese il suo ostrakon senza dir nulla. Un po’ di tempo dopo il Giusto fu ostracizzato”.

La giornalista sarda conclude così la sua metafora: “Spesso capita che la democrazia sia quella serie di sincopate preposizioni, vaghe e generiche, che decidono cosa sia giusto o sbagliato. E spesso la virtù sta nell’unico escluso. Fu poi la necessità a far sì che Aristide tornasse per sconfiggere i persiani. Del resto è quando siamo davanti al pericolo che tutto cambia…”.

Un amore a 5 Stelle

Soltanto qualche giorno fa il vicepremier del Movimento 5 Stelle ha racconta a “Stasera Italia” la sua vita di coppia con la nuova fiamma.

Malgrado la lontananza per gli impegni di entrambi, la relazione sembra andare a gonfie vele: “La critica politica della mia compagna? Che non ci sono mai. Siamo ancora in fase luna di miele, non conviviamo ma quando possiamo ci vediamo e stiamo insieme a casa. Quando può lei mi raggiunge: e sono molto contento di questo perché mi dà forza”. Ha detto Luigi Di Maio.

Gli impegni politici sono pressanti, e il tempo da dedicare alla vita privata è ridotto all’osso per Luigi Di Maio. Così, confessa a “Stasera Italia”, il momento per stare insieme a Virginia Saba è la notte: “Ci vediamo sempre, dormiamo insieme, almeno la notte è il momento in cui si riesce a stare un po’ insieme” racconta ai microfoni di Barbara Palombelli.

La storia d’amore con la bella Virginia procede a gonfie vele: “Stiamo insieme da qualche mese, sono molto innamorato, siamo ancora nella fase della luna di miele”, racconta il vicepremier. L’unica nota stonata in una storia d’amore altrimenti perfetta, è il poco tempo da dedicare alla coppia: “Una critica che mi fa? Che non ci sono mai” svela Di Maio, che prosegue: “Non conviviamo ma quando possiamo stiamo insieme a casa. Ci vediamo sempre, dormiamo insieme”.