Il caso rimbalza da Mediaset alla Rai. Pamela Prati sarà ospite a “Chi l’ha visto?” su Rai3. Nella puntata che andrà in onda stasera alle 21:20 si parla anche di Mark Caltagirone.

Mark Caltagirone emblema delle truffe romantiche

Il fidanzato virtuale, il marito inesistente. Mark Caltagirone rappresenta l’inganno a cui cascano tantissime persone nel mondo. Federica Sciarelli, infatti, dedica la puntata di stasera della sua trasmissione alle “truffe romantiche”.

Secondo quanto fonti della Rai hanno confermato all’AdnKronos, Pamela Prati parteciperà alla trasmissione a titolo gratuito “nell’ambito di una puntata interamente dedicata da Federica Sciarelli alle cosiddette truffe romantiche”. Un ulteriore tentativo della showgirl per dimostrare di non avere problemi economici.

I più accaniti contro il caso delle nozze saltata tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, infatti, sostengono che il matrimonio sia stata tutta una montatura della showgirl in cerca di visibilità e soldi a causa di pesanti problemi economici per debiti di gioco.

Pamela Prati, però, sostiene di essere una vittima di tutta questa situazione. Lei aveva con il fidanzato Mark solo rapporti virtuali: si sarebbero conosciuti vis a vis soltanto il giorno delle nozze.

Pamela Prati a “Chi l’ha visto?”, si parla anche di Mark Caltagirone

L’argomento delle truffe romantiche è molto caro a “Chi l’ha visto”. Nella trasmissione si parlerà infatti di donne e uomini ingannati e adescati in rete con foto di partner appetibili: generali Usa, alti funzionari ma anche ignari padri famiglia o persone protagoniste dei social network. Quando la fiducia è carpita, arrivano le richieste di denaro con mille pretesti, fino a portare via ogni avere e la stessa dignità.

“Sono al montaggio per i nostri servizi sulle truffe romantiche. Ci sono donne ben strutturate che sono cascate nella ragnatela della rete. Ma anche uomini. Casi terribili. C’è anche chi si è tolto la vita per questo. In trasmissione mostriamo tantissime foto rubate e mettiamo in guardia…”, si limita a rispondere all’Adnkronos Federica Sciarelli dalla sala di montaggio dove sta preparando la puntata di domani, che tornerà ad affrontare il tema, intervistando appunto anche Pamela Prati, protagonista nelle ultime settimane di quello che appare come il più clamoroso caso di (falso?) corteggiamento online dove il confine tra vittima e carnefice sembrerebbe sfuggito di mano perfino a chi ha architettato il raggiro.