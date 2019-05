L’affaire legato al matrimonio di Pamela Prati potrebbe avere un’ulteriore svolta. Questa volta si potrebbe trattare di uno scandalo sexy. Dopo voci, accuse, misteri e invenzioni, l’avvocato della showgirl lancia un allarme. In rete, infatti, potrebbero girare immagini hot di Pamela Prati.

L’affaire Prati-Caltagirone

La questione delle nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone ha davvero mille sfaccettature. Prima l’annuncio del matrimonio da favola, poi il primo rinvio fino al secondo. Quello più eclatante. Dalle celebrazioni saltate l’8 maggio sono scaturite una serie di rivelazioni choc sia da parte della soubrette, che dalle agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

E se questo non bastasse, arriva poi il coinvolgimento di terze persone, anche minori. È il caso, per esempio, del piccolo Sebastian – ma questo non è il suo vero nome. Il bimbo, infatti, sarebbe stato sfruttato per far credere che fosse uno dei figli presi in affidamento dalla coppia Prati-Caltagirone.

Pamela Prati, l’allarme dell’avvocato: “Potrebbero girare immagini hot in rete”

Gli inganni, però, non finiscono qui. Irene Della Rocca, avvocato di Pamela Prati, annuncia la possibilità si uno scandalo sexy. Il legale, infatti, non ha escluso che in Rete potrebbero esserci dei video ad alto tasso erotico girati dalla Prati e inviati a suo tempo a quello che credeva essere Mark Caltagirone. Il misterioso fidanzato della showgirl, che alla fine si è scoperto non esista.

Ospite di “Storie italiane” su Rai 1, l’avvocato di Pamela Prati ha risposto a una domanda diretta di Eleonora Daniela sulla possibilità che questi video esistano. “In tutte le storie che abbiamo sentito ricorre il tema delle immagini hot inviate ai profili fake – ha detto la Della Rocca -. Nel caso di Eliana Michelazzo e Simone Coppi, lei lo ha confermato. Quindi non si può escludere che possa essere avvenuto anche in questo caso”.

Foto frame dalla puntata.