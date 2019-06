Quattro anni fa, Roger Federer usciva ai quarti di finale del Roland Garros contro l’amico Stan Wawrinka, nel suo ultimo match parigino prima di questo 2019. Quarantotto mesi dopo, il Re si è preso la sua vendetta nel derby svizzero, eliminando in quattro set Stanimal e guadagnandosi la semifinale contro il rivale di sempre Nadal.

Tutto facile per il maiorchino, che ha demolito un Kei Nishikori decisamente condizionato dalla sfida degli ottavi contro Benoit Paire. Non si può dire lo stesso di Federer, che ha dato vita a una battaglia di quattro ore per spuntarla contro Wawrinka.

Una vittoria che fa sorridere anche il tennis italiano. Fabio Fognini, infatti, grazie all’eliminazione di Wawrinka, sarà da lunedì prossimo numero 10 della classifica ATP. Un risultato straordinario, se si pensa che l’ultimo azzurro in Top Ten fu, nel 1979, Corrado Barazzutti.

Nel torneo femminile, la prima semifinale definita è quella che vedrà contrapposte Johanna Konta e Marketa Vondrousova, due delle giocatrici più in forma della stagione sulla terra rossa. Domani toccherà a Simona Halep, campionessa uscente.