Novità sul caso Prati da Pamela Perricciolo, spunta anche la nipote (finta) di Caltagirone

Emergono novità sul caso Prati da Pamela Perricciolo, ex maganer della showgilr. Spunta anche la nipote (finta) del fidanzato (anche lui finto) Mark Caltagirone.

Il salotto in cui maggiormente si è discusso del matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone è quello di Barbara D’Urso su Canale 5. Le nuove rivelazioni sono arrivate a “Live-Non è la D’Urso” del 5 giugno.

Novità sul caso Prati da Pamela Perricciolo

Si comincia con le rivelazioni di Donna Pamela, al secolo Pamela Perricciolo, ex manager della Prati insieme ad Eliana Michelazzo. Anche la Michelazzo, come la Prati, sosteneva di essere stata ingannata. Come era finto, per meglio dire inesistente, il fidanzato di Pamela Prati, così è stato per ben dieci anni con il marito di Eliana Michelazzo.

“Eliana sapeva dell’inesistenza di Simone Coppi da almeno cinque anni“. È questa la verita di Pamela Perricciolo, l’ex manager di Pamela Prati, sul finto marito di Eliana Michelazzo. La donna ha spiegato a “Live-Non è la d’Urso” che inizialmente la Michelazzo era ignara di tutto, ma poi ha capito che il suo fidanzato non esisteva e ha anche sporto denuncia.

Per anni Eliana ha avuto una relazione virtuale con un uomo. Non si è stupita di non averlo mai incontrato perché lo credeva un magistrato sotto scorta. “In realtà era un mio conoscente che si fingeva Simone Coppi”, ha raccontato Pamela Perricciolo che ha concluso: “Non le vorrò mai male, però non doveva denunciare i miei genitori che non c’entrano nulla con questa vicenda”.

Il video su TgCom24.

Spunta anche la nipote (finta) di Caltagirone

Le sorprese non finiscono qui. Durante la trasmissione di Canale 5 spunta anche la nipote, anche lei finta, di Mark Caltagirone.

“Sono stata contattata da Pamela Perricciolo per partecipare a un reality“. Ha dichiarato Martina, la ragazza ingaggiata dalla manager della Aicos per fingere di essere la nipote di Mark Caltagirone.

L’intervista, in esclusiva, è stata mandata in onda durante l’ultima puntata di “Live-Non è la d’Urso“. La giovane donna ha spiegato come è stata spinta a fingere una parentela con il fidanzato inesistente di Pamela Prati.

“La Perricciolo mi faceva chattare con determinate persone – ha raccontato Martina – al fine di entrare a pieno nel ruolo di nipote”. La ragazza, poi, per provare quanto dichiarato ha mostrato tutte le conversazioni virtuali scambiate, dal 2017, con Donna Pamela.

Per quest’anno la trasmissione serale di Barbara D’Urso ha chiuso i battenti. Le vicende legate alle finte nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, però, sembrano infinite. Chissà cos’altro verrà fuori nei prossimi giorni e in quale salotto se ne parlerà.

Il video su TgCom24.