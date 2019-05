Il finto figlio di Pamela Prati e Mark Caltagirone doveva fingere di avere un tumore

Sebastian esiste ma questo non è il suo vero nome. Il finto figlio di Pamela Prati e Mark Caltagirone doveva anche fingere di avere un tumore. La rivelazione è avvenuta durante la scorsa puntata di “Live -Non è la D’Urso” su Canale 5.

La conduttrice, Barbara D’Urso, aveva annunciato la presenza in studio della madre del piccolo che la showgirl aveva dichiarato di aver preso in affido con il fidanzato (inesistente).

Il finto figlio di Prati-Caltagirone doveva fingere di avere un tumore

Dopo una lunga lettera scritta dalla mamma del finto Sebastian Caltagirone, a “Live – Non è la d’Urso” interviene il legale della madre del minore. “Il bambino ha dovuto registrare dei vocali con la voce rotta perché doveva far credere di avere un tumore alla gola“, ha spiegato l’avvocato.

“Il minore credeva di girare una fiction, così come i genitori”, ha raccontato l’avvocato. Dietro tutta la vicenda sembrerebbe esserci proprio Pamela Perricciolo, ex manager di Pamela Prati, che conosce la madre del finto Sebastian Caltagirone da più di sette anni.

Al centro della bufera, dopo il matrimonio saltato e le rivelazioni che confermano l’inesistenza di Mark Caltagirone, anche la questione dei figli.

Sebastian è uno dei bimbi che Pamela Prati e Mark Caltagirone, il fidanzato che ormai è accertato non esista, avrebbero dovuto adottare. Il bimbo è stato mostrato anche in tv ma la mamma vuole spiegare che si tratta di suo figlio e non c’entra nulla con la presunta adozione: la sua identità non sarà comunque rivelata per proteggerne la privacy.

L’ex di Pamela Prati: “Quando annunciò il nostro matrimonio, io non sapevo nulla”

A quanto pare la storia si ripete. Non è la prima volta che Pamela Prati annuncia un matrimonio che alla fine non viene celebrato. Questa volta, però, il fidanzato almeno esiste e oggi, a distanza di circa vent’anni, svela un’amara verità.

“Quando Pamela Prati annunciò il nostro matrimonio io non sapevo nulla“. A parlare è Max Bertolani che in studio a “Live – Non è la d’Urso“, racconta quando era il compagno di Pamela Prati.

“Nel 1999 Pamela rilasciò un’intervista dove dichiarava che ci saremmo sposati, io ero all’oscuro di tutto – spiega Bertolani che aggiunge – dopo quella copertina, però, dissi alla Prati che l’avremmo dovuto fare per davvero perchè io sono molto credente“.