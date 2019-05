Si continua a parlare di quello che è diventato un vero a proprio caso Prati-Caltagirone. Al centro della bufera, dopo il matrimonio saltato e le rivelazioni che confermano l’inesistenza di Mark Caltagirone, anche la questione dei figli.

Caso Prati-Caltagirone, il bimbo che dovevano adottare è stato usato

I due avrebbero dovuto adottare anche dei bambini. Uno di loro è Sebastian. Barbara D’Urso, però, nello studio di “Pomeriggio Cinque” anticipa la prossima puntata del serale di “Live – Non è la D’Urso”. “Domani ci sarà la mamma del piccolo Sebastian, che non si chiama così ed è stato usato”, ha spiegato la conduttrice.

Barbara D’Urso aggiunge anche che ala mamma del piccolo ha scritto alla redazione per essere presente al programma e raccontare la verità sul bambino.

Sebastian è uno dei bimbi che Pamela Prati e Mark Caltagirone, il fidanzato che ormai è accertato non esista, avrebbero dovuto adottare. Il bimbo è stato mostrato anche in tv ma la mamma vuole spiegare che si tratta di suo figlio e non c’entra nulla con la presunta adozione: la sua identità non sarà comunque rivelata per proteggerne la privacy.

Mark Caltagirone non esiste

Pamela Prati, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo, racconta la storia con l’uomo inesistente. La sua relazione con Mark Caltagirone, infatti, è stata soprattutto virtuale. La showgirl avrebbe conosciuto il suo sposo soltanto il giorno delle nozze. Il matrimonio, però è saltato e da allora sono fioccate le polemiche.

“Io spero ancora che Mark Caltagirone esista in qualche parte del mondo, mi manca tantissimo, mi mancano i suoi messaggi”. Dice così Pamela Prati a “Verissimo”.

La showgirl inizia l’intervista consapevole di questo: “Non esiste, lo ho capito in questi giorni – racconta – Fino all’ultimo ci ho creduto veramente. Mi era stata proposta la fiaba, l’uomo ideale, la famiglia che ho sempre desiderato”, spiega Pamela Prati. Che poi aggiunge, quasi in lacrime: “Avevo bisogno di quell’amore in un momento di fragilità”. La donna si definisce “spaventata” perché non sa “cosa ci sia dietro” al presunto raggiro.

Foto frame dalla puntata.