Pamela Prati e le sconvolgenti rivelazioni della sua ex manager Eliana Michelazzo

La trama del misterioso matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone si infittisce dopo le sconvolgenti rivelazioni della sua ex manager Eliana Michelazzo. Intanto la Michelazzo parla anche del suo “compagno fantasma” e attacca la collega Pamela Perricciolo.

Sconvolgenti le rivelazioni sulle due agenti della showgirl durante il programma “Live-Non è la D’Urso”.

Pamela Prati rompe con le sue agenti

Una svolta si avvicina nel caso mediatico che vede come protagonisti Pamela Prati e Mark Caltagirone. Con una nota inviata dall’avvocato Irene Della Rocca a Dagospia, la showgirl comunica di aver chiuso ufficialmente ogni rapporto con la Aicos Management Group di Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo.

“Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l’agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana. Il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica onorifica di direttrice della stessa Aicos Management assunto dalla Sig. ra Prati. Per quanto premesso, da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società Aicos Management Group di Michelazzo Eliana” si legge nella nota che l’avvocato ha fatto avere alla redazione di Dagospia.

Un sentore del “divorzio” tra Pamela e le due manager si è avuto quando dalla sua pagina Instagram è scomparso ogni link all’agenzia guidata dalla Perricciolo e dalla Michelazzo. La decisione della Prati di lasciare l’agenzia arriva dopo la confessione della Michelazzo, che ha ammesso a “Live – Non è la d’Urso” andata in onda mercoledì 22 maggio di non aver mai incontrato Caltagirone. Dagospia ipotizza che, dopo le molte versioni differenti rilasciate riguardo alla vicenda delle nozze, la Prati, smarcatasi dalle sue manager, potrebbe raccontare una nuova verità e far luce una volta per tutte su questa fumosa vicenda.

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono lesbiche e stanno insieme

“NON CE LA FACCIAMO PIÙ A SENTIRE LE BOIATE DI ELIANA MICHELAZZO, IL TRIO HA ORMAI PERSO OGNI DIRITTO ALLA PRIVACY: LEI E LA PERRICCIOLO SONO LESBICHE, SONO STATE INSIEME PER ANNI, VIVONO INSIEME E INSIEME HANNO GESTITO I FINTI PROFILI, USATI PER RICATTARE STAR, STARLETTE E POLITICI – SIMONE COPPI NACQUE PER COPRIRE LA SUA BRUCIANTE SCONFITTA A ”UOMINI & DONNE” E L’AMORE SAFFICO – PAMELA PRATI È PIENA DI DEBITI DA BINGO E, PLAGIATA O NO, SI È MESSA IN MANO AL DUO”.

Sono queste le parole che si leggono a caratteri cubitali sul sito di Dagospia. Roberto D’Agostino, infatti, ha seguito da vicino la vicenda del matrimonio di Pamela Prati. Per il re del gossip è stata tutta una farsa sin dall’inizio e adesso si scaglia anche contro le agenti della showgirl.

Eliana Michelazzo: “Pamela Prati vittima e carnefice”

La questione, però, non è semplice. L’ex manager infatti decide di togliersi tutti i sassolini dalle scarpe con sconvolgenti rivelazioni.

“Non credo che Pamela sia solo una vittima è anche carnefice della vicenda”. Così Eliana Michelazzo, ex manager della Prati, commenta la vicenda durante un’intervista rilasciata ai microfoni di “Live – Non è la d’Urso“, lo scorso 18 marzo. Per l’agente la showgirl inizialmente era ignara della questione, ma poi dopo è diventata complice della presunta truffa.

Durante la lunga intervista, mandata in onda nell’ultima puntata del programma serale di Barbara d’Urso, la Michelazzo ha anche parlato del suo partner “fantasma” Simone Coppi e ha confermato: “Mi sono innamorata di una persona che non c’è“.

Per dieci anni infatti la donna ha avuto una relazione prettamente virtuale. “Non l’ho mai visto perché mi ha detto di essere un magistrato sotto scorta – racconta l’ex manager della Prati che aggiunge – mi sentivo sposata perché mi scriveva cose bellissime. Era il sogno di ogni donna“.

Sui bambini adottivi di Pamela Prati, Eliana Michelazzo racconta di aver visto solo un di loro. “L’ho visto una sola volta per mezz’ora”. Ma quando il giornalista le chiede se ha mai nutrito qualche dubbio sulla vicenda dice: “Il bambino è italo-spagnolo, ma parla in romanesco e tifa Lazio“.

Eliana Michelazzo: “Ho denunciato Pamela Perricciolo”

Continuano le sconvolgenti rivelazioni di Eliana Michelazzo.

“Ho denunciato Pamela Perricciolo“, dice a “Live – Non è la d’Urso“. La manager dell’agenzia Aicos si rivolge alle autorità per tutelarsi contro la socia. La Michelazzo ritiene che dietro la presunta truffa del caso Mark Caltagirone e del suo suo compagno “fantasma“, Simone Coppi, ci sia proprio la Perriciolo.

“Insieme a lei, ha agito anche qualcunaltro. Adesso ci deve dire chi é”, conclude la Michelazzo che aggiunge: “Per me Pamela è stata come una sorella“.

E della presunta aggressione con l’acido muriatico ai danni della Perricciolo l’ex agente della Prati dichiara: “A me sembrava acqua e sapone, ma in quel momento l’ho creduta perchè urlava e si disperava”. Barbara d’Urso alla fine della trasmissione mostra a Eliana una busta con i nomi dei veri intestatari dei numeri telefonici di Simone Coppi. Si tratterebbe di due donne, la cui identità non viene rivelata al pubblico per questioni di privacy. Ma la Michelazzo dice di conoscere una delle due.