Edoardo Mapelli Mozzi debutta nella royal family, matrimonio in vista con Beatrice di York?

La royal family si allarga. Il prossimo a convolare a nozze con un membro della famiglia reale inglese potrebbe essere Edoardo Mapelli Mozzi. È il fidanzato di Beatrice, primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson.

Il sangue blu perde sempre di più la nitidezza del suo colore. Dopo lo “scandaloso” matrimonio del principe Harry con l’attrice – divorziata – Meghan Markle, adesso Beatrice alza la posta in gioco. Sì, perché il suo Edoardo non solo è divorziato ma ha anche un bambino di due anni.

Il debutto di Edoardo nella famiglia reale

Il balcone di Buckingham Palace si fa sempre più stretto. E non solo quello. Edoardo, infatti, ha partecipato a un evento a St. James Palace, organizzato dal figlio della regina, nell’ambito della campagna Pitch@Palace.

L’evento ha rappresentato il debutto di Edoardo nella famiglia reale. La coppia è stata fotografata tra gli ospiti e sembra che Edoardo se la sia cavata bene. “Aveva l’aria tranquilla mentre chiacchierava con gli ospiti”, ha rivelato una fonte citata da Vanity Fair. La fidanzata Beatrice ha comunque manifestato la sua presenza. È sempre rimasta vicina ad Edoardo.

All’evento era presente anche mamma Sarah Ferguson a sostegno dell’ex marito. Il divorzio fra i due ha rappresentato infatti un vero e proprio scandalo, ma sembra che adesso si comportino da buoni amici.

Beatrice ritrova l’amore con Edoardo, che per lei lascia la moglie

Beatrice di York potrebbe essere protagonista di un nuovo scandalo nella royal family. La sua storia con Dave Clark, responsabile per l’estero di Uber, è andata avanti per 10 anni. Si sono incontrati per la prima volta nel 2006, grazie al principe William che li aveva presentati al compleanno di Sean Brosnan, figlio di Pierce, e tutto andava per il meglio. Per la famiglia reale, Dave sembrava l’uomo perfetto. Nel 2016, però, la storia tra Dave e Beatrice è finita e lui la scorsa estate ha sposato un’altra.

Morto un papa se ne fa un altro. Adesso Beatrice guarda avanti con il suo Edoardo. La figlia di Andrea di York è ottava in linea di successione al trono e attualmente impiegata nel «business sector», oltre a essere patrona di innumerevoli fondazioni.

A settembre 2018 arriva un nuovo amore per Beatrice. Si chiama Edoardo, ha 34 anni ed è specializzato nel trovare case multimilionarie per i clienti più benestanti. Ha fondato la sua società immobiliare, Banda, che in Swahili significa «capannone», nel 2007. I suoi genitori sono Nikki e il conte Alessandro Mapelli Mozzi.

Fin qui sembra tutto fantastico ma anche Edoardo ha i suoi scheletri nelll’armadio. Non soltanto è divorziato ma ha anche un figlio di due anni. I più indiscreti affermerebbero anche che abbia lasciato la moglie cino-americana Dana Huang, proprio per la principessa.

Edoardo e Beatrice negli ultimi mesi hanno trascorso tanto tempo insieme. La prima uscita in pubblico risale allo scorso autunno. I due, infatti, si sono presentati insieme al Third Annual Berggruen Prize Gala di New York. Poi è stata la volta della National Portrait Gallery inglese, dove era presente anche Kate Middleton.

Matrimonio in vista

Un altro rospo da ingoiare per la Regina Elisabetta, dopo la storia di Meghan Markle. La sovrana d’Inghilterra, però, dovrà chiudere un occhio ancora una volta. Sembra infatti che il matrimonio tra Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi si celebrerà entro la fine del 2019.