La strabiliante pagella di Greta Thunberg mette a tacere tutte le polemiche. La tanto discussa ragazzina, diventata paladina dell’ambiente, porta a casa dei voti veramente invidiabili.

Sono stati in tanti ad attaccare Greta per la sua attività. Tra i commenti meno graditi, anche quelli in cui si invitava la ragazzina attivista svedese a tornare a scuola invece di stare sempre in giro a manifestare.

Greta Thunberg attivista

Lo scorso aprile, per esempio, Greta Thunberg, la giovane ambientalista svedese di 16 anni, ha incontrato Papa Franceco in Vaticano. La piccola attivista, diventata il simbolo della protesta contro i mutamenti climatici, è arrivata a Roma accompagnata dalla madre Malena Ernman.

Le polemiche le scivolano addosso e Greta va avanti nonostante la sua malattia. Alla 16enne svedese, nel 2016, è stata diagnosticata la sindrome di Asperger.

“L’autismo non è un dono” ma “una battaglia senza fine con le scuole, i posti di lavoro e i bulli. Ma nelle giuste circostanze, con i corretti aggiustamenti, può essere un super potere”. Greta Thunberg, ideatrice dei Fridays For Future e candidata al Nobel per la Pace, attraverso un post su Facebook approfitta della ricorrenza del 2 aprile per parlare dei disturbi dello spettro autistico.

La strabiliante pagella di Greta

Eppure Greta, nonostante le numerose assenze per gli eventi legati a Fridays for Future e per partecipare ad appuntamenti internazionali, ha avuto un’ottima pagella. Ha ottenuto quattordici A, ossia il massimo dei voti, su diciannove materie tra cui matematica, inglese, francese e storia. In svedese, ginnastica e scienze del consumo, Greta ha preso “solo” B, equivalente al nostro 9.

Le polemiche intorno alla figura di Greta non riescono a cessare anche di fronte a voti del genere. La sedicenne, infatti, ha recentemente deciso di saltare tutto il prossimo anno scolastico. Potete immaginare l’ondata di accuse che si è riversata su di lei, sia tramite i social che attraverso altri mezzi.

Greta Thunberg mette a tacere tutte le polemiche

A pubblicare la pagella di fine anno di Greta è stato il quotidiano svedese Dagens Nyheter. Greta ha concluso il nono anno alla Kringlaskolan a Soedertaelje, nei pressi di Stoccolma, e ha detto di avere sempre recuperato studiando da sola a casa tutte le lezioni perse a scuola.

“Ho veramente lottato per ottenere questi voti”, ha detto la giovane al giornale, spiegando che se non avesse manifestato la pagella sarebbe stata ancora più bella: “Ma ne è valsa la pena”.

Un esempio da seguire non solo da ognuno di noi per salvare il pianeta ma anche da tanti ragazzini che prendono sotto gamba la scuola.