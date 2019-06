ATP Eastbourne, Fabbiano in semifinale. Sonego sogna ad Antalya

I tennisti italiani continuano a sognare sull’erba. Dopo le due settimane di Matteo Berrettini tra Stoccarda e Halle, tocca a Thomas Fabbiano e Lorenzo Sonego tenere alto il tricolore sulla superficie che domina il giugno tennistico. Il pugliese ha infatti raggiunto la semifinale del torneo di Eastbourne, classico evento in preparazione a Wimbledon. Lo ha fatto eliminando Gilles Simon, solo qualche giorno fa finalista del prestigiosissimo torneo del Queen’s. Domani lo aspetta una sfida complicata contro Sam Querrey, che sull’erba ha anche battuto Djokovic, ma non è più quello di due/tre anni fa.

Sogna anche Lorenzo Sonego, pur su un’erba diversa. Nel forno di Antalya, dove le temperature sono altissime, il piemontese ha raggiunto la semifinale battendo in rimonta uno specialista della superficie come Adrien Mannarino. Per lui, domani, il vincitore della sfida tra Tomic e Carreno Busta. Sonego e Fabbiano, anche l’Italia figlia di un dio minore può dire la sua nel tennis d’alto livello. E, per entrambi, è in arrivo una spinta verso l’alto nel ranking ATP a partire da lunedì prossimo.