Il make up dell’estate brilla, è luminoso e glitterato. Lasciatevi coinvolgere dallo scintillio. Punti luce da applicare sul viso e per esaltare lo sguardo, rossetti dal finish ultra brillante e glossy, mascara effetto ciglia finte ed esageratamente lunghe sono i must di questa stagione.

Il make up dell’estate 2019 è stato anticipato dai look delle partecipanti all’ultima edizione del Coachella. Sui social spopolano trucchi ricchi di luce e Instagram è pieno di immagini dagli effetti luminosissimi e scintillanti. Giochi di colore ed effetti tridimensionali per un make up di tendenza.

Il make up dell’estate brilla: è luminoso e glitterato

Spazio alla luce per il vostro make up dell’estate. Rispolverate ombretti e rossetti glitterati per seguire l’ultima tendenza. Ma c’è molto di più nella moda di questa stagione.

Tra le ultime novità per il trucco estivo ci sono i gloss effetto tatoo da applicare sulle labbra. Durano a lungo e sono olografici. Hanno formule ultra scorrevoli che si stendono perfettamente e lasciano un velo di colore brillante, morbido ed emolliente. Questi gloss sono perfetti per una bocca irresistibile.

Se si parla di luce, qual è la prima cosa che vi viene in mente? Sicuramente l’oro con la sua luminosità e il suo splendore. Il colore per eccellenza delle tendenze make up dell’estate 2019 non poteva che essere il dorato. Il colore oro esalta perfettamente l’abbronzatura rendendola uniforme.

Ombretti luminosi color oro, applicati sulle palpebre, accendono lo sguardo, rendendolo enigmatico e audace. Non siate timide e lasciatevi andare ad un tocco, anche un po’ esagerato, di colore e luce per il vostro trucco estivo.

Il discorso vale ancora di più per le giovani donne. Loro sì che possono permettersi di esagerare con le stravaganze. Sul web, infatti, impazzano anche i tutorial che insegnano come applicare perle, lacrime-cera e altri punti luce, sul viso o attorno agli occhi. Qualcuno più audace osa addirittura applicare gli sticker: allegri e colorati, per rendere il viso un’opera d’arte.