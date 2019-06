Paura per Jennifer Lopez, la foto con l’occhio bendato fa il giro del web

Paura su Instagram per Jennifer Lopez. L’artista pubblica uno scatto in cui ha un occhio bendato e la foto fa immediatamente il giro del web.

Paura per Jennifer Lopez

La popstar rassicura immediatamente tutti. La didascalia alla foto che la ritrae a letto con un occhio bendato – ma sempre molto sexy – spiega tutto. Jennifer Lopez, infatti, è stata colpita da un microfono durante uno dei suoi concerti a Las Vegas.

Sembra si sia trattato soltanto di un piccolo incidente. E a renderlo noto è la stessa artista portoricana con una foto su Instagram. Niente di grave, quindi, solo tanto ghiaccio e un po’ di riposo prima di riprendere il tour “It’s My Party”, che sta avendo molto successo.

Alla soglia dei cinquant’anni

Jennifer Lopez continua a essere una delle cantanti più apprezzate del mondo. Alla soglia dei cinquant’anni mostra ancora la grinta di sempre.

Non è tutto oro quello che luccica, però. Se da un lato gli anni sembrano non passare mai per Jennifer Lopez, dall’altro comincia a palesarsi qualche piccolo problema. Quello del microfono, infatti, non è stato l’unico incidente capitato alla popstar.

Qualche settimana prima Jennifer Lopez ha avuto un altro intoppo sul palco. Dopo una casqué, infatti, ha dovuto chiedere una mano a due ballerini per rialzarsi. Inoltre, recentemente, la donna si è lasciata andare anche ai bilanci, ad esempio riguardo i suoi numerosi matrimoni. Ha addirittura affermato che due di questi hanno avuto poco valore per lei.