Netflix non si fa cogliere impreparato ed è già pronto per l’estate con un programma ricco di nuove uscite. Di seguito, un elenco completo di tutte le novità proposte per il mese di luglio.

Netflix pronto per l’estate, ecco tutte le novità di luglio

Sono tante le nuove uscite previste questo mese su Netflix, sia per la categoria film che serie tv. Già pronte le imperdibili nuove stagioni di Stranger Things e La casa di Carta, solo per citarne alcuni. I più nostalgici degli anni Novanta, invece, non vorranno perdere tutte le stagioni di Willy il Principe di Bel-Air.

Vediamo adesso nel dettaglio quale sarà la programmazione di Netflix per il mese di luglio, come riporta Nerd Movie Productions.

Film originali

11 luglio: Cities of Last Thing

12 luglio: Point Blank: Conto alla rovescia

12 luglio: Il Sequestro di Stella

12 luglio: R4

16 luglio: Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein

18 luglio: Secret Obsession

26 luglio: Girls With Balls

Serie Tv originali

2 luglio: Object of Affection: Bangkok Love Stories

2 luglio: Plead: Bangkok Love Stories

3 luglio: Gli Ultimi Zar – Stagione 1

4 luglio: Stranger Things – Stagione 3

6 luglio: Free Rein: Stagione 3

10 luglio: L a Famiglia McKellan: Parte 1

11 luglio: Designated Survivor: 60 Days

19 luglio: La Casa di Carta: Parte 3

24 luglio: Orange is the New Black: Stagione 7

Serie Tv

1 luglio: Willy, il Principe di Bel-Air

1 luglio: Card Captor Sakura

1 luglio: Full Metal Panic

1 luglio: I Griffin Stagione 16

1 luglio: Megalo Box

1 luglio: Riverdale Stagione 2

1 luglio: Samurai 7

1 luglio: Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

4 luglio: Kakegurui Live action

12 luglio: You, me Her stagione 4

Film

1 luglio: About a Boy

1 luglio: Ace Ventura Missione Africa

1 luglio: Dark Crystal

1 luglio: Elizabeth: The Golden Age

1 luglio: Ken il Guerriero – La Leggenda di Hokuto

1 luglio: I Love Radio Rock

1 luglio: Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo

1 luglio: La mia Africa

1 luglio: Lone Surviror

1 luglio: Panic Room

1 luglio: Rent

1 luglio: Requiem For a Dream

1 luglio: Resident Evil Apocalypse

1 luglio: Sette Anime

1 luglio: State of Play

1 luglio: Swiped

1 luglio: The Croods

1 luglio: Venerdì 13 il terrore continua

1 luglio: Vento di Passioni

1 luglio: Zero Dark Thirty

1 luglio: Thor Ragnarok

8 luglio: Action Point

14 luglio: Warcraft L’inizio

15 luglio: Qualunquemente

15 luglio: Scuola di Polizia

15 luglio: Notte prima degli esami

17 luglio: Madre!

21 luglio: Baby Driver

24 luglio: The Son

25 luglio: Terminator Salvation

31 luglio: Kung Fu Panda 3

31 luglio: HItch Lui si che capile le donne

Serie animate originali

19 luglio: Saint Seiya: I Cavalieri dello zodiaco stagione 1

31 luglio: Kengan Ashura

Reality originali

2 luglio: Mamme Glamour Stagione 2

19 luglio: Queer Eye: Stagione 4

Documentari originali

10 luglio: Parchis: Il Documentario

12 luglio: Taco Chronicles

19 luglio: Last Chance U: INDY Parte 2

24 luglio: The Great Hack – Privacy Violata

Show comedy originali