La Sirenetta live action, Disney ha scelto Halle Bailey per il ruolo di Ariel

Si compone sempre di più il quadro per il live action de La Sirenetta. La Disney ha finalmente annunciato la protagonista. A sorpresa, Ariel sarà la cantante e debuttante sul grande schermo Halle Bailey.

Nella pellicola la musica avrà un ruolo centrale: con brani originali del film d’animazione del 1989 e nuove canzoni di Alan Menken e del creatore di “Hamilton” Lin-Manuel Miranda.

La Sirenetta live action, Halle Bailey sarà Ariel

Per mesi sembrava certo che Zendaya sarebbe stata Ariel nel live action de La Sirenetta, ma il regista Rob Marshall e la Disney hanno sorpreso tutti. Secondo quanto riportato da Variety l’iconico ruolo è andato, invece, alla giovane Halle Bailey, cantante R&B del duo Chloe X Halle diventata famosa nel 2015 con una cover di Beyoncé su YouTube e ora un idolo per le teen ager.

Halle Bailey debutterà sul grande schermo ne La Sirenetta, infatti fino a questo momento si è dedicata soltanto alla musica. L’inesperienza non ha però spaventato il regista Rob Marshall, che ha sin dai primi casting individuato nella giovanissima cantante l’interprete ideale per la nuova versione di Ariel.

“Dopo una lunga ricerca, è ormai chiaro per me che Halle possiede quella rara combinazione di entusiasmo, sensibilità, freschezza, innocenza e sostanza – in più ha una voce straordinaria, tutte qualità necessarie per interpretare questo iconico ruolo”, ha detto il regista.

Chi è Halle Bailey

Vediamo di conoscere un poco meglio colei che interpreterà Ariel nel live action de La Sirenetta. Halle Bailey è anche una cantante che con la sorella forma il duo R & B Chloe x Halle.

Il duo formato con la sorella è nato ad Atlanta, in Georgia, nel 2013. Chloe è nata il 1º luglio 1998 mentre Halle è del 27 marzo 2000.

Insieme hanno vinto il concorso Next BIG Thing di Radio Disney. Successivamente hanno messo online cover di canzoni pop, su un loro canale YouTube. Una versione di “Pretty Hurts” ha incuriosito e interessato Beyoncé e l’etichetta Parkwood Entertainment. Era il 2013.

Il loro EP d’esordio si intitola Sugar Symphony ed è stato pubblicato il 29 aprile 2016. Hanno fatto da opening act al The Formation World Tour di Beyoncé, nelle tappe in Europa.

La Sirenetta live action

Nel cast de La Sirenetta oltre ad Halle Bailey finora sono stati annunciati Melissa McCarthy (Ursula), Awkwafina (Scuttle) e Jacob Tremblay (Flounder).

Il film diretto da Rob Marshall (Il ritorno di Mary Poppins) sarà un musical e conterrà le canzoni originali, oltre a nuovi brani inediti composti per l’occasione dal premio Oscar Alan Menken (musiche) e da Lin-Manuel Miranda, che figura anche tra i produttori.