Il Re Leone live action, on line il nuovo trailer Disney

Occasione non è mai stata così propizia per lanciare il trailer di uno dei film più attesi dell’anno. Durante la cerimonia degli Oscar 2019 trasmessa da ABC, Disney ha infatti diffuso il video esteso che anticipa l’uscita nelle sale de Il Re Leone live action in programma il 19 luglio negli Stati Uniti e il 21 agosto in Italia.

Il nuovo trailer de Il Re Leone

Nel trailer viene riprodotta fedelmente la scena iniziale dell’omonimo film d’animazione del 1994. Simba viene presentato da Rafiki a tutti gli animali del regno sulle note de “Il cerchio della vita“. In contemporanea, inoltre, Disney ha pubblicato il nuovo poster del film che mostra Mufasa di spalle sullo sfondo dell’alba nella scena cult in cui dice a Simba: “Guarda Simba, tutto ciò che è illuminato da Sole è il nostro regno”.

Il 14° live action Disney si preannuncia tra i più commoventi della serie tanto che Alan Horn, presidente del consiglio di amministrazione dei Walt Disney Studios, ha avvisato gli spettatori dicendo: “Portate i fazzoletti”.