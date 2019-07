Meghan, il look troppo casual a Wimbledon e gli indizi sulle madrine di Archie

Meghan Markle sfoggia un look considerato troppo casual per gli spalti di Wimbledon. La Duchessa di Sussex era al torneo per applaudire l’amica Serena Williams. Ancora una volta però non perde occasione per scandalizzare gli inglesi. Intanto lancia indizi su quelle che potrebbero essere le madrine del primogenito Archie.

Meghan sfoggia un look troppo casual a Wimbledon

Il battesimo di Archie è imminente. La cerimonia è prevista per questo weekend ma ancora non trapelano notizie sulle madrine. Gli occhi più attenti non hanno fatto a meno di notare gli indizi lanciati da mamma Meghan alla sua terza uscita pubblica dopo il parto.

Ciò che ha destato maggiore scalpore è stato il look sfoggiato dalla Duchessa di Sussex. D’altra parte Meghan e il marito, il principe Harry, non hanno mai seguito l’etichetta reale proprio alla lettera. Con buona pace della Regina Elisabetta che si sta quasi abituando alle loro stravaganze.

I tabloid inglesi non hanno apprezzato i jeans skinny Outland Denim indossati da Meghan. Il rigido dress code del torneo di tennis più famoso di Inghilterra non li consentirebbe. E tutto l’insieme poi, dal top nero sotto la giacca L’Agence al cappello di paglia Madewell, è stato giudicato un po’ troppo casual per la manifestazione.

Ma non finisce qui. La Duchessa è stata osservata in ogni dettaglio. I più hanno notato, infatti, che Meghan indossava anche un piccolo ciondolo con l’iniziale del baby royal Sussex, Archie. Una consuetudine molto diffusa tra le neo-mamme in questo periodo. Insieme alla collana, anche gli orecchini Pippa Small.

Gli indizi sulle madrine di Archie

La presenza della duchessa al match di Serena Williams e Kaja Juvan esula dalle uscite ufficiali perché non è ancora concluso il periodo di maternità.

Per questo motivo, infatti, la sua partecipazione, sinonimo di grande amicizia nei confronti della Williams, è stata interpretata come un possibile indizio che la campionessa faccia la madrina di Archie al battesimo.

Gli indizi però non ridono soltanto su di lei. Meghan Markle è andata alla partita accompagnata da due sue ex colleghe d’università e sue grandi amiche: Lindsay Roth e Genevieve Hillis. Le tre hanno chiacchierato amabilmente durante il mach dimostrando grande complicità.

Si suppone quindi anche una delle due potrebbe essere la madrina di battesimo di Archie.