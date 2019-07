Marquez pole con record in Germania, Rossi partirà 11°

SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez partira’ dalla pole position nel Gran Premio di Germania, nona tappa del Mondiale di MotoGP in programma sul circuito di Sachsenring. Il pilota della Honda domina le qualifiche con il tempo di 1’20″195, stabilendo anche il nuovo record delle qualifiche (il precedente era sempre suo), finendo davanti a Fabio Quartararo che segue a 205 millesini. Terzo Maverick Vinales a 211 millesimi, quindi Rins, Miller, Crutchlow e Franco Morbidelli, settimo e primo degli italiani. Partira’ dalla 11esima posizione Valentino Rossi, che era riuscito a vincere la Q1, 12esimo Danilo Petrucci vittima anche di una caduta nel corso delle qualifiche. Il pilota ternano sara’ comunque regolarmente al via con un bendaggio pur avendo riportato “un trauma distrattivo al primo dito della mano destra”.

Il compagno Ducati Andrea Dovizioso non ha superato il taglio del Q1 e scattera’ tredicesimo.

(ITALPRESS).