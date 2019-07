Il Re Leone, Elisa sarà la voce di Nala

Elisa sarà la voce italiana di Nala nella versione live-action de Il Re Leone. Nel cast di doppiatori anche Marco Mengoni (Simba).

Per la regia di Jon Favreau, Il Re Leone arriverà nei cinema italiani il 21 agosto.

Il classico Disney del 1994 è ancora oggi uno dei più grandi.

successi nella storia del cinema d’animazione, con un incasso globale complessivo di 968.8 milioni di dollari. Quando uscì nelle sale, vinse un Oscar per la miglior canzone originale grazie al brano “Can You Feel the Love Tonight” (composto da Elton John e Tim Rice) e uno per la migliore colonna sonora (composta da Hans Zimmer), oltre a due Grammy Awards, mentre l’album della colonna sonora ha venduto oltre 14 milioni di copie.

