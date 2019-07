Inter e Milan presentano il progetto per il nuovo stadio

MILANO (ITALPRESS) – Inter e Milan hanno presentato oggi all’amministrazione comunale di Milano il “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” per la costruzione del nuovo stadio e del relativo distretto multifunzionale. Il nuovo impianto, si legge in una nota congiunta dei due club, “sarà parte di un progetto più ampio che prevede investimenti privati su Milano e sull’area di San Siro per oltre 1,2 miliardi di euro”. La domanda presentata alle istituzioni è il primo passo ufficiale da parte dei club “volto ad avviare un percorso condiviso verso la costruzione, nell’area di San Siro, di un distretto urbano, moderno, sostenibile e accessibile, che ruoti intorno a un impianto sportivo innovativo dai più elevati standard internazionali”. Il progetto di fattibilità propone, in particolare “la realizzazione di un nuovo impianto, di circa 60.000 posti a sedere, nell’area contigua a quella dell’attuale stadio (di proprietà del comune di Milano e attualmente in concessione ai due club)”. Gli investimenti saranno sostenuti dalle due società “a fronte della concessione di un diritto di superficie a 90 anni, da assegnarsi tramite gara pubblica, per la quale i due club, in qualità di proponenti, avranno un diritto di prelazione”.

