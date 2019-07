Il Trionfo di Rosalia torna al teatro di Verdura con Salvo Piparo e l’Orchestra sinfonica siciliana

Ritorna in scena il 12 luglio alle ore 21 al Teatro di Verdura in un’edizione nuova e più ricca Il “Trionfo di Rosalia”. Il celebre testo del giornalista e commediografo Salvo Licata, sarà accompagnato dalle musiche dell’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Fabio Correnti.

In scena Salvo Piparo (Narratore), Costanza Licata (Rosalia), Egle Mazzamuto (La Luna – L’angelo) Silvia Francese (La Madre). I testi sono di Salvo Licata e Salvo Piparo, le musiche di Fabio Correnti e Salvatore Passantino, in prima esecuzione, le coreografie di Virginia Gambino.

Il Trionfo di Rosalia torna al teatro di Verdura

Un evento nell’evento, poiché incastonato dentro l’evento più atteso in città: la festa della Santa. Tra i più antichi culti, la celebrazione della Santuzza Rosalia, rimane tra tutti il più suggestivo e acclamato. Un evento straordinario, capace di emozionare e accogliere il desiderio di rinnovamento e riscatto sociale, proprio attraverso un antico rituale, che si attende per un intero anno, di grande attrattiva per la cittadinanza e per i numerosissimi turisti.

Riadattato da Salvo Piparo e qui inserito dentro le iniziative della stagione musicale estiva dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, trae le sue radici nel canovaccio del Trionfo di Salvo Licata. Una storia sacra e profana del sentimento popolare, tra bisogno di fede e abbandono, di chi consegna al cielo la propria sorte.

L’Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta da Fabio Correnti, per la prima volta, in esclusiva nazionale, eseguirà le musiche all’interno del trionfo. Propone così una versione nuova della figura di Rosalia, attraverso la messa in opera di uno spettacolo che ha come cuore pulsante le sorti della città.

Per questo speciale evento il cunto di Piparo, il canto di Costanza Licata alias Rosalia, le attrici Egle Mazzamuto e Silvia Francese, le coreografie di Virginia Gambino, le musiche di Salvatore Passantino e Fabio Correnti, e ancora la famiglia dei pupari Argento, fuochisti, arrampicatori e acrobati, tutto questo per raccontare la storia di Rusulia virgini e amurusa, tra leggende e tradizioni.

Insieme agli attori professionisti, ai musicisti e ai ballerini, vi sarà anche una forte rappresentanza cittadina, con uomini e donne dei quartieri di Palermo, disposti per un giorno a raccontare la Santuzza in forma devozionale, come portatori sani di teatro per raccontare con il linguaggio dei quartieri, il mito di Rosalia.

Questo straordinario spettacolo, raccoglierà tutti i fedeli, per devozione o curiosità, radunandoli attorno a un miracolo, un immancabile rito propiziatorio che battezza la città con una cofana di “fave a coniglio”, per salvarla da ogni malasorte, come un capodanno estivo che traghetta le anime, i sentimenti e i desideri di ciascuno.

Un insieme di eventi storici, una parata teatrale con oltre 100 artisti in scena a rappresentare la città di Palermo. Un evento straordinario, fiore all’occhiello della città, come un intenso infuso di tradizione orale per tutti coloro che sono e che non sono palermitani.

Biglietti: € 10-20 al Botteghino del Politeama Garibaldi (9,30-14.30) e al Teatro di Verdura un’ora e mezza prima dello spettacolo

Info al Botteghino 091 6072532/3 – www.vivaticket.it