Il 395° Festino di Santa Rosalia ai nastri di partenza, il programma delle manifestazioni

Tutto pronto per il 395° Festino di Santa Rosalia a Palermo. Come da tradizione i festeggiamenti della Santuzza cominceranno con gli appuntamenti delle Manifestazioni a Corollario che si svolgeranno dal 10 al 13 Luglio: tra questi l’evento inaugurale, l’”Offerta della Cera” coordinato dalla Diocesi di Palermo, che da Piazza Pretoria, riunendo in un unico corteo tutte le 120 Confraternite invitate, giungerà fino alla Cattedrale.

E ancora il Festinello, con protagonisti gli attori-detenuti che da anni seguono il Corso del Laboratorio Teatrale dell’Ucciardone, condotto da Lollo Franco, e il gruppo dell’Accademia delle Belle Arti coordinato dalla docente Valentina Console. Tra i momenti più significativi del programma relativo al 14 luglio, al Piano di Palazzo Reale, il grande spettacolo che rievocherà, in chiave simbolica, la nascita di Rosalia, con la partecipazione, dopo il successo dello scorso anno, della compagnia Fura dels Baus. La compagnia catalana sarà protagonista, anche, ai Quattro Canti con una performance aerea inedita in Italia, che verrà presentata a Palermo in prima nazionale dopo la prima mondiale in Corea.

Al Piano della Cattedrale, invece, per la prima volta nel cast artistico del Festino la compagnia Transe Express, pionieri dell’arte di strada che, dal loro esordio nel 1982, si sono esibiti in 50 paesi nei diversi continenti, con una performance che sarà un “dialogo tra cielo e terra“, sempre qui un altro dialogo sarà protagonista per la prima volta, quello fra la Santa e il Genio di Palermo che rappresenta la Città.

Il Festino di Santa Rosalia ai nastri di partenza

L’edizione 2019 vuole rivolgere particolare attenzione anche alle donne: in quest’ottica è stato lanciato il concorso fotografico “Festino e dintorni“, ideato da Letizia Battaglia che, il 4 settembre, premierà la foto più significativa scattata durante i festeggiamenti del 2019.

Tutte le Confraternite palermitane, oltre 200, insieme alle autorità religiose e civili e ai devoti della Santuzza, offriranno un cero che, simbolicamente, rappresenta la fiamma della fede e della devozione, affinché quest’ultima rimanga costantemente accesa per l’interno anno, illuminando il cammino di tutti i cittadini palermitani.

Il Corteo a cui prenderanno parte anche Monsignor Filippo Sarullo, Parroco della Cattedrale, e Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, partirà alle ore 18,00 da Piazza Pretoria per giungere alla Cattedrale dove i ceri portati in dono, uno per ogni Confraternita e uno della Città di Palermo, offerto dal Sindaco, verranno esposti davanti alla Cappella di Santa Rosalia subito prima della celebrazione della Santa Messa (ore 19,00).

Al termine della Celebrazione, come da tradizione, il Parroco e il Sindaco apriranno il cancello della Cappella della Santuzza per prelevare l’Urna contenente le Sante Reliquie che verranno collocate sul Baldacchino predisposto nella navata centrale della Cattedrale, dove rimarrà fino al 15 Luglio, giorno della processione per le vie della città.

Gli appuntamenti della manifestazione

Tra gli altri appuntamenti in programma nei giorni che condurranno ai festeggiamenti del 14 Luglio anche il Festinello, rappresentato a Piazza Monte di Pietà, dove si trova la più antica edicola votiva dedicata alla Santuzza, che vedrà in scena sia gli attori-detenuti del Carcere Ucciardone (nei giorni 10 e 11) che gli artisti (12 e 13 Luglio) coinvolti nel 395° Festino di Santa Rosalia.

Per i bambini, invece, dal 10 all’11 Luglio, alle 19,00, a Piazza Bologni verrà rappresentato “Giufà, una pensa e cento ne fa“, con gli anim-attori che racconteranno le storie del personaggio Giufà con insolite lezioni tenute da maestre bizzarre che coinvolgeranno i piccoli spettatori. Saranno presenti anche il Mago Mustachià, con i suoi giochi, e ancora danze e caramelle per tutti. La mattina, sempre a Piazza Bologni alle ore 11,00, sarà dedicata ai più piccini con i laboratori creativi e sensoriali “Rosalia Picciridda” (dai 4 ai 6 anni).

Al Museo Riso, infine, alle ore 20,00 verrà inaugurata la mostra “Le cinque Rosalie” che raccoglie gli scatti realizzati da Lorenzo Gatto nelle ultime cinque edizioni del Festino, il video “Rosa senza Spine” realizzato da Salvo Agria e “Il Sacro Carro della Condivisione e del Riscatto” ,video interviste a cura di Monica Modica, realizzato dalla Fondazione Buttitta.

Gli appuntamenti principali: