Emma Marrone sposa in bianco, ma solo sul set. La bella cantante è convolata a nozze per esigenze di copione. A diffondere la notizia è stata lei stessa che su Instagram ha pubblicato una foto dal set del film “I migliori anni” di Gabriele Muccino, in cui interpreta la moglie di Claudio Santamaria.

La sposa è bella ma anche irriverente. Emma Marrone, infatti, subito dopo pubblica un altro scatto decisamente meno romantico. La salentina così, in giacca nera e senza reggiseno sotto mostra il dito medio e scrive: “Lo so non è un gesto elegante. Ma qualche volta è necessario….”.

Un’esperienza molto importante per Emma Marrone. Il film uscirà nelle sale il 13 febbraio 2020 e lo stesso regista Gabriele Muccino, sul suo profilo Instagram ha sottolineato come la cantante se la sia cavata molto bene sul set. “Oggi Emma Marrone ha finito di girare tutte le sue scene. Erano tante, complesse, insidiose, romantiche e anche drammatiche. Ha fatto un lavoro straordinario che vi lascerà a bocca aperta. Grazie dolce Emma. Coraggiosa, tenace e piena di talento. Ci vediamo al cinema il 13 Febbraio”.

Nello scatto Emma ha i capelli marroni e sorride felice, accanto a lei Claudio Santamaria e i colleghi di set Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino e Micaela Ramazzotti, sullo sfondo anche il regista Gabriele Muccino.

Cosa voglia invece significare lo scatto col dito medio ben in vista ancora non è chiaro… ma l'”irriverente” cantante lo spiegherà sicuramente prossimamente.

