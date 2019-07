I Ferragnez a Tokyo per una settimana tra vacanza e famiglia. Chiara Ferragni e Fedez, insieme al loro figlio Leone, si sono concessi alcuni giorni in Oriente per un impegno top secret svelato poi nelle stories dalla bella influencer.

Ferragnez, notte bollente a Tokyo tra vacanza e famiglia

Una settimana di puro svago per l’intera famiglia, tra visite al negozio dei Pokémon e capatine nei vari store di adesivi e gadget giapponesi. Ma non solo. I Ferragnez, infatti, hanno trovato anche il tempo per un po’ di vita di coppia.

Durante una serata in libera uscita senza il figlio Leone, i due si sono lasciati andare a dei siparietti decisamente hot. Tutti rigorosamente documentati da immagini. Come l’iniziale cena nel ristorante di Kill Bill, poi ancora il karaoke con l’immancabile entourage (truccatore, assistente personale e manager) che li segue in tutto il mondo.

Il tutto condito da un’insolita passione, o almeno uno slancio al quale non siamo abituati da parte loro. E dire che per i social la vita dei Ferragnez non ha segreti. Chiara Ferragni poi fa finta di leccare provocatoriamente il dito del marito, Fedez che si fa rimuovere la mascherina nera e bacia con ardore la moglie, con tanto di lingua in primo piano a favor di videocamera.

Per l’appuntamento bollente in Giappone Chiara Ferragni ha optato per un abitino nero firmato Sarah Cole x TBS, andato subito sold out, che mostra le gambe e svela la pancia. Un vestito che, viste le premesse, una volta in hotel Fedez le avrà levato in fretta. Si suppone.

Ma quale sarà stato il vero impegno di Chiara Ferragni? A rivelarlo è stata lei stessa nelle stories su Instagram. La bella influencer, infatti, prenderà parte come giudice al programma americano “Making The Cut” di Amazon Prime Video. Una grande emozione per la Ferragni.

Foto da Instagram Fedez.