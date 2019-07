Julia Roberts è fuori dagli Emmy Awards 2019. Nessuna nomination per l’attrice, che però l’ha presa bene e pubblica un post ironico su Instagram. “Almeno sono in buona compagnia”, scrive accanto ai nomi degli altri esclusi dagli “Oscar” delle serie tv.

Julia Roberts fuori dagli Emmy 2019 “Almeno sono in buona compagnia”

Il massimo riconoscimento concesso per le serie televisive non ha preso in considerazione altri grandi attori, oltre alla Roberts. Ma lei non si è scomposta. La bella e brava attrice, protagonista in “Homecoming”, su Amazon Prime Video ha ripostato infatti su Instagram la foto di una notizia in cui sono nominati altri “snobbati” dalle candidature.

Tra questi Richard Madden, protagonista di “Bodyguard”, George Clooney regista oltre che interprete della miniserie Catch-22 e poi Emma Stone, star in “Maniac” e Pamela Adler alla direzione di “Better Things”. “Bene, alla fine sono in ottima compagnia”… scrive ironicamente su Instagram Julia Roberts.

I premi verranno assegnati il prossimo 23 settembre a Los Angeles, ma tra i candidati non ci saranno molti nomi eccellenti, oltre alla Roberts.

È andata decisamente meglio a Game of Thrones, che invece di nomination ne ha avute ben 32. Un numero da record per la famosa serie fantasy agli “Oscar” della tv, che saranno assegnati il 23 settembre. La casa di produzione Hbo incassa così 137 nomination complessive, un primato per una rete in una singola stagione. Segue al secondo posto, con 20 nomination, “La fantastica signora Maisel“, di Amazon. Bene anche “Chernobyl” con 19 nomination.