Attimi di terrore ad Atene per una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.3. Al momento – riporta Ansa.it – non ci sono notizie di feriti né di danni. Il tremore è stato ripreso in diretta dalla televisione statale greca Ert.

Terremoto ad Atene di magnitudo 5.3

Sono stati registrati piccole interruzioni della corrente elettrica e i vigili del fuoco hanno raccontato di aver ricevuto diverse chiamate da persone che erano rimaste intrappolate in ascensore.