Fondimpresa, duecentomila le aziende che hanno aderito

ROMA (ITALPRESS) – Essere un attore chiave per la crescita delle imprese grazie alla formazione. Questa la mission di Fondimpresa, che quest’anno ha raggiunto i 15 anni di attività e ha superato le 200 mila imprese aderenti. Fondimpresa è il fondo interprofessionale di Confindustria e Cgil, Cisl, Uil. Primo in Italia per numero di aziende e lavoratori, copre da solo oltre il 50% del mercato attuale dei fondi interprofessionali.

Per celebrare il quindicesimo anniversario, il 18 e 19 settembre si terrà a Roma una due giorni nella sede di Confindustria, durante la quale sarà prodotto un report sullo stato dell’arte e sulle prospettive della formazione continua, con un focus sulle best practices delle aziende aderenti.

“Fondimpresa – dice il presidente Bruno Scuotto – accompagna le imprese nella digitalizzazione dei processi di apprendimento, favorendone il finanziamento e incentivando la nascita del Conto Formazione Digitale, affinché le aziende possano usare il fondo per pagare l’attività di formazione fatta on line. Puntare sul cambiamento è la scelta che ha consentito a tante realtà aziendali di accrescere attività e occupazione nonostante la perdurante fase recessiva di questi anni. Fondimpresa è sempre stata al fianco delle aziende consapevoli dell’importanza dell’innovazione tecnologica per migliorare la loro competitività”.

“In un momento di trasformazione importante come quello che stiamo vivendo – sottolinea il vicepresidente di Fondimpresa Massimo Cestaro – i lavoratori e il loro bagaglio di conoscenze rappresentano l’elemento che fa la differenza. Per questo è fondamentale attivare processi di formazione continua per aggiornare, consolidare, rafforzare saperi, abilità e competenze”.

(ITALPRESS).