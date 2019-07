Wanda Nara, scatti ad alto tasso erotico tra le onde | GALLERY

Wanda Nara colpisce ancora con la sua esplosività. La bella showgirl, moglie e agente di Mauro Icardi, ha postato su Instagram scatti ad alto tasso erotico tra le onde. La fantasia dei follower si accende. D’altra parte c’è poco da immaginare da quel topless.

Wanda Nara, scatti ad alto tasso erotico tra le onde

Nelle storie, Wanda Nara condivide una foto che la ritrae languida tra le onde, mentre indossa un abito bianco bagnato che le aderisce perfettamente al corpo in tutta la sua trasparenza. Poi posta uno scatto di schiena, in topless e con solo un perizoma addosso, con il lato B in bella mostra.

In barca con i figli e alcuni amici, l’esplosiva Wanda non rinuncia per niente alla sensualità: i bikini sono striminziti e il décolleté in primo piano. Tra le onde il capezzolo fa capolino dal vestito bagnato, a bordo invece è il lato B a conquistare like e commenti.

Wanda Nara questa volta ha esagerato. Due scatti bollenti che hanno acceso Instagram. La showgirl, moglie e agente di Mauro Icardi, si mostra in tutto il suo splendore completamente nuda e coperta solo con un cappello. Il bikini non c’è, salvo per la parte di sotto. Anche se il fondoschiena è comunque ben visibile.

Poi di fianco, cappello questa volta in testa. Occhi chiusi ed espressione sognante. La showgirl indossa sempre lo stesso bikini, e sempre solo la parte di sotto. Le mani si stringono in un abbraccio e una copre appena un seno mentre il piccolo tatuaggio a forma di aereo sembra abbia ben chiara la direzione da prendere.

Tra le storie su Instagram, colpisce anche un altro particolare. Wanda Nara posa seminuda per il suo nuovo shooting fotografico ma ad attirare l’attenzione, in uno degli scatti, è proprio la fotografa in abiti decisamente sexy.