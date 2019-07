Pamela Prati e Mark Caltagirone in un libro, il gossip diventa inchiesta

Sentiremo ancora parlare del Prati-Gate. La “misteriosa” storia d’amore tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, infatti, diventa oggetto di un’inchiesta giornalistica nel libro edito da Sperling & Kupfer.

Pamela Prati e Mark Caltagirone in un libro

La notizia per molte settimane ha tenuto banco nel mondo del gossip. Ora sarà possibile leggerla nel libro dal titolo “Prati-Gate. Clamorose rivelazioni, nuove testimonianze, prove scottanti sulla più grande fake-news dell’anno“. Il libro inaugura un nuovo format editoriale, ideato e curato da Gabriele Parpiglia.

Sulla scia dell’enorme risonanza del matrimonio mai celebrato tra Pamela Prati e un inesistente Mark Caltagirone, arriva un libro dedicato al caso. Il volume cerca di ricostruire la misteriosa vicenda d’amore ribattezzata Prati-Gate. Forte anche dell’accesso a fonti di primissima mano. Tra i tanti contenuti inediti, una lettera di Pamela Prati che, dopo settimane di “latitanza”, rompe il silenzio per raccontare la sua verità.

Dal gossip all’inchiesta giornalistica

Il libro è il frutto di mesi di ricerche che hanno portato a una ricostruzione minuziosa dei fatti. In realtà propone un nuovo punto di vista sulla storia Prati/Caltagirone, perché non sarebbe stata solo una messa in scena furbissima, uno stratagemma per garantirsi pubblicità e ospitate televisive, ma una storia che nasconde verità ben più sconvolgenti.