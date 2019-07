Greta Thunberg verso New York in barca a vela, l’aereo inquina troppo

Nuova impresa per Greta Thunberg. La piccola attivista per il clima attraverserà l’Atlantico in barca a vela per partecipare al summit sul clima delle Nazioni Unite a New York a settembre. “Navigheremo dal Regno Unito agli Usa a metà agosto”, ha riferito la 16enne, che rifiuta di spostarsi in aereo a causa dell’impatto negativo sull’ambiente.

Greta è diventata famosa in tutto il mondo per le sue azioni contro il riscaldamento globale. Con questa nuova impresa manda avanti il suo impegno.

Dopo aver dichiarato di prendersi un anno sabbatico da scuola per poter incontrare attivisti climatici e sviluppare i suoi progetti per la salvaguardia dell’ambiente, la sedicenne svedese si prepara a salpare ad agosto a bordo della “Malizia II”. Il tedesco Boris Herrmann e il fondatore dello Yacht Club de Monaco Pierre Casiraghi guideranno l’imbarcazione.

“Buone notizie: andrò anche alla Cop 25 a Santiago e ad altri eventi lungo la strada. Mi è stato proposto un viaggio sulla barca da gara da 18 metri Malizia II”, ha aggiunto la Thunberg. Sull’imbarcazione sventolerà una vela con la scritta “Fridays for future”, slogan che contraddistingue il movimento di protesta lanciato dalla ragazza per chiedere risposta all’emergenza climatica.

Good news!

I’ll be joining the UN Climate Action Summit in New York, COP25 in Santiago and other events along the way.

I’ve been offered a ride on the 60ft racing boat Malizia II. We’ll be sailing across the Atlantic Ocean from the UK to NYC in mid August.#UniteBehindTheScience pic.twitter.com/9OH6mOEDce

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 29, 2019