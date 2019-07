Pomodori ripieni di riso e verdure, ricetta fresca, leggera e vegetariana

Tempo di estate, di vacanze, di mare, di pasti in terrazza con gli amici. Per onorare la bella stagione e preservare la linea non c’è niente di meglio di una ricetta fresca e leggera come quella dei pomodori ripieni di riso e verdure.

Pomodori ripieni di riso e verdure, ricetta fresca e leggera

È un piatto colorato, che si mangia già con gli occhi. Il rosso del pomodoro attira l’attenzione e il suo ripieno di riso e verdure è come una manciata di coriandoli festosi. Perfettamente adatto anche per chi segue una dieta vegetariana. Queste piccole sfere rosse racchiudono un’esplosione di gusto, che vi aiuterà a mantenervi leggeri.

I pomodori ripieni di riso si preparano facilmente a casa. Sono perfetti da portare in spiaggia, per un aperitivo in terrazza o un buffet estivo tra amici. Pratica e comoda, con questa ricetta il successo è assicurato. Io ho usato il riso basmati perché ne amo il sapore, cuoce in poco tempo e i chicchi rimangono ben separati. Per il ripieno ho scelto di preparare una dadolata di verdure e ortaggi per mantenere la freschezza e i sapori dell’estate, ma voi potete arricchirlo secondo il vostro gusto.

Pomodori ripieni di riso e verdure: ingredienti

8 pomodori tondi grossi con il gambo

1 cipolla bianca

1 pomodoro

2 carote

1 melanzana

2 zucchinette verdi

250 gr di riso basmati

olio extravergine d’oliva q.b.

sale e pepe q.b.

Procedimento

Per i pomodori. Lavare per bene i pomodori grossi e asciugarli. Tagliare la parte superiore, poco sopra la metà come fosse un piccolo cappello. Attenzione a non far staccare il gambo, ha un bell’effetto decorativo. Svuotarli con l’aiuto di un cucchiaino facendo attenzione a non romperli. Riporre la polpa da parte. Mettere i pomodori vuoti a testa in giù per far colare il liquido in eccesso.

Per le verdure. Nel frattempo occupatevi delle verdure. Lavare il pomodoro, le carote, le zucchinette, la melanzana e la cipolla. Tagliare tutto a dadini. In una grande padella, porre un filo d’olio, far riscaldare appena e aggiungere tutte le verdure tagliate. Far rosolare mescolando sempre, aggiungere sale, pepe, (peperoncino a scelta), appena un filo di acqua e lasciar cuocere a fuoco lento per una ventina di minuti mescolando ogni tanto delicatamente con un cucchiaio di legno.

Intanto fare cuocere il riso in acqua salata bollente per circa 11 minuti. Scolare e mettere da parte con un filo d’olio per evitare che i chicchi di attacchino tra loro.

Quando le verdure sono cotte, unirle al riso amalgamando bene. Aggiustare di sale e pepe secondo il proprio gusto. Chi lo desidera può anche aggiungere qualche foglia di basilico per profumare ancora di più il piatto.

Riempire i pomodori grossi – a cui avete aggiunto del sale – con il riso e le verdure, pressando un poco con un cucchiaio. Foderare una teglia con la carta forno, riporre i pomodori ripieni, compreso il “cappello”, irrorare con un filo d’olio e cuocere in forno a 200 °C per 30-40 minuti. Servire freddi o tiepidi.

Se vi avanza del riso, servitelo fresco dentro ad una ciotola. Andrà a ruba anche quello.