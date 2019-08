Diletta Leotta pizzicata dal settimanale Diva e Donna in vacanza in barca con Matteo Lotti, collega alla radio e musicista. Il flirt con Daniele Scardina sembra essere già finito. Così dopo il pugile arriva il musicista. Diletta Leotta e Matteo Lotti in vacanza insieme, già finita con Scardina? La giornalista si conferma come la regina dell’estate. D’altra parte, da quando è tornata single dopo la fine della storia con lo storico fidanzato Matteo Mammì, la Leotta è al centro del gossip. Nelle scorse settimane è stata avvistata in atteggiamenti intimi con il pugile Daniele Scardina, con il quale ha precisato ci fosse solo un’amicizia. Ora il testimone passa a Matteo Lotti e tra gite in barca nella Costiera Amalfitana e siparietti hot, Diletta Leotta si conferma la bomba sexy più amata della stagione calda.

Stando a quanto sostiene il gossip, la bella Diletta Leotta avrebbe già mollato il pugile Daniele Scardina in favore del collega Matteo Lotti.

Diletta Leotta scatenata

Al largo di Amalfi con tutta la ciurma radiofonica, Diletta si diverte e sfoggia costumini animalier arcobaleno imperdibili. Dai tuffi con Daniele Battaglia e Matteo Lotti agli abbracci di squadra, la showgirl non si vorrebbe separare mai dai colleghi.

La bellezza di Diletta non ha mai lasciato dubbi. Con il suo fisico mozzafiato e curve da capogiro, abbaglia gli amici con le sue pose e regala siparietti bollenti che surriscaldano gli ammiratori. Sul suo profilo social non perde occasione di mostrare fasci di rose rosse che le vengono recapitate in tutte le location in cui soggiorna. L’estate è ancora lunga e la Leotta è la regina indiscussa.

Lui non ha nulla a che vedere con Scardina, ma, magari, punta sulla simpatia.

La vacanza con Matteo Lotti

Il settimanale Diva e Donna, ha pizzicato la Leotta e il collega di Radio 105 mentre sono a bordo di uno yacht al largo della Costiera Amalfitana.

Diletta e Matteo però non sono soli, ma in compagnia di amici, per cui il gossip potrebbe anche essere l’ennesimo buco nell’acqua. La conduttrice sportiva e Lotti, conosciuto anche con il nome d’arte il “Maestrello” si conoscono da tempo, visto che insieme sono al timone del programma radiofonico 105 Take Away.

I due sono apparsi in sintonia, ma considerando la conoscenza pregressa, sembra più che normale che abbiano un ottimo rapporto. Anche perché, se avessero provato un’antipatia reciproca, di certo non sarebbero andati in vacanza insieme.

Gli scatti

La Leotta e Lotti, che per uno strano segno del destino hanno anche un cognome simile, si scambiano abbracci e carezze, ma non è stato immortalato nessun limone a regola d’arte. In alcune fotografie, il “Maestrello” accarezza la sua collega o la tiene seduta sulle sue gambe, ma niente di eccessivo.

Insomma, per il momento, non possiamo affermare con certezza un flirt in corso, così come non lo possiamo smentire. Come avviene sempre in casi del genere, ci affidiamo alla solita probabilità del 50 e 50.

Per il momento, nessuno dei due ha smentito o confermato il chiacchiericcio e, probabilmente, la conduttrice si sarà anche stufata a sottolineare al mondo di essere single. Qualche settimana fa, infatti, poco prima che il gossip con Scardina, aveva candidamente ammesso di essere felicemente sola e di stare bene in questa sua condizione di ‘anima libera’.

Una donna del calibro di Diletta Leotta ha sempre uno stuolo di corteggiatori pronto a rapire il suo cuore, ma al momento lei non si lascia irretire. Sono tanti gli uomini che vorrebbero essere suoi partner, e come dar loro torto, ma la ragazza ha le idee ben chiare su come dovrà essere il suo principe azzurro.

Se le si chiede una descrizione dell’uomo ideale, allora Diletta Leotta è pronta a dipingere il quadro di papà Rori.

“Ha gli occhi verdi di papà. E poi la simpatia, il carattere, la pazienza, l’intelligenza che lo rendono speciale. E se fosse un po’ più alto di lui, sarebbe proprio perfetto”.