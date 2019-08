Pamela Prati torna ad essere Paola Pireddu e si prepara a girare un film. La storia del matrimonio fake con un inesistente Mark Caltagirone l’ha travolta in un vortice mediatico tra scandalo e gossip di cui abbiamo tanto sentito parlare. Ma non è ancora finita.

Pamela Prati torna ad essere Paola Pireddu e si prepara a girare un film

Pamela Prati, infatti, è pronta a girare un film sulle vicende che l’hanno coinvolta e “stravolta” ma lo fa mostrandosi in tutta la sua autenticità.

“Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più , e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera”. Sono queste le parole di Pamela Prati in un’intervista al settimanale ‘Oggi‘, da oggi in edicola.

La vicenda delle nozze ha gettato la showgirl in un turbine. Intrighi, bugie, attacchi da ogni parte e ospitate televisive in cerca della verità. Anche se ancora non siamo sicuri che sia venuta fuori la realtà dei fatti. Lo scandalo però non ha fermato Pamela Prati, nonostante le tante sofferenze che le ha procurato.

La showgirl infatti ha negato di essere amareggiata per lo scandalo del finto matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone: “No, la gente mi comprende. Bisogna distinguere la tv, i social che sono irreali, dalla vita vera. E la mia vita – sottolinea la soubrette – è fatta di persone che mi fermano per strada e mi abbracciano. Che mi hanno compresa e fatto sentire amata”.

Di tutto quello che è accaduto, la Prati incolpa la sua “fragilità. La perdita di mia sorella due anni fa mi aveva provata profondamente e come tante donne nella fragilità sono inciampata e ho battuto la faccia”.

Infine arriva, con orgoglio, l’annuncio di un grande progetto. “Sto girando l’Italia alla ricerca delle location giuste per il mio film – racconta -: la mia storia attrae sia Sky sia Netflix”. Il ruolo della protagonista può essere interpretato da una persona sola: “Ovviamente io. E chi se no?”, chiosa la soubrette.

Insomma, dopo lo scoppio dello scandalo, l’annuncio di un cortometraggio e di un libro sulla vicenda, adesso arriva quello di un film. Di Pamela Prati e Mark Caltagirone sentiremo ancora parlare tanto.