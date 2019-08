Governo, Grillo: “Lo sceriffo scappa e volano gli avvoltoi”

ROMA (ITALPRESS) – “Lo sceriffo è in fuga dalla città, attraversa a gran velocità gli stati del sud accolto da un oceano di fischi. ‘Ma come scappi dal tuo dovere cercando rifugio qui… per chi ci hai preso sceriffo?’. Molti hanno addirittura disseppellito il vaffanculo in Sicilia, così, senza passare dal suo ufficio, è in corsa a chiedere mezzi all’ex cavaliere disarcionato (del porco non si butta via niente)”. Lo scrive Beppe Grillo, che sul suo blog si definisce “Elevato Consigliere Supremo”, in merito alla crisi di Governo.

“Intanto volano degli avvoltoi di nuova generazione: gli avvoltoi persuasori – aggiunge -. E’ una nuova specie di sciacallaggio: invece di aspettare la fine cercano di convincerti che è già avvenuta. Non sono elevati, non volano neppure. In realtà strisciano veloci fra gli scranni: ma è soltanto un’illusione, nient’altro che un’illusione dovuta alla calura. Quando queste defezioni e quelle allucinazioni saranno passate basta farsi trovare uniti e parlare unicamente con gente elevata e non in caduta libera”.

(ITALPRESS).