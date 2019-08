È finita tra i due ex gieffini Francesca De André e Gennaro Lillio. Il loro amore è giunto al capolinea.

I due si erano incontrati e innamorati dentro la Casa del “Grande Fratello 16″, ma dopo pochi mesi hanno deciso di prendere strade separate. L’annuncio è arrivato via social dal modello napoletano.

Francesca De André e Gennaro Lillio, è finita tra i due ex gieffini

Gennaro Lillio ha postato sui social uno screenshot con il quale ha fatto sapere ai suoi follower che Francesca è tornata a seguire su Instagram il suo ex Giorgio. Che sia proprio la vecchia fiamma il motivo della rottura?

“Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è giunta ormai al capolinea. C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone ma i proverbi insegnano che chi nasce quadro non muore tondo”, ha scritto Gennaro sui social.

Una grande delusione che viene ulteriormente documentata da un altra immagine. Il ragazzo infatti ha poi correlato lo screenshot della scritta “Francesca De André ha iniziato a seguire Giorgio Tambellini”. Sembra quindi che ci sia stato un riavvicinamento tra l’ex gieffina e il suo ex fidanzato. Cosa che evidentemente non è andata giù al napoletano.

La conferma di Francesca

Dall’altro lato arriva la conferma della rottura. Sempre via social infatti, l’ex gieffina ha rivelato che la storia con Gennaro è finita per le troppe incompatibilità.

“Mi sono resa conto che le estreme diversità caratteriali ci hanno portato a non capirci sotto troppi aspetti. E’ un ragazzo d’oro e merita il meglio, ma il suo meglio non posso essere io”. Francesca ha quindi chiarito che Giorgio non c’entra niente con la fine della relazione: “Non ho mai più avuto un confronto con Giorgio, per rispetto della persona con la quale stavo, ma sono andata contro il mio essere. Credo che nella vita ci si debba sempre confrontare, anche se è finita. Ora ho bisogno di stare da sola e vivere tranquilla, cercando di capire cosa è meglio per me”.