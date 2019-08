Diletta Leotta e Daniele Scardina, coccole e intesa al mare

Sembrava che l’intesa tra Diletta e Daniele fosse scemata. Dopo la gita in barca con Matteo Lotti – con il quale la giornalista era molto intima – si vociferava che quello con Scardina fosse stato solamente un fuoco di paglia. A pochi giorni, però, arriva quella che ha tutta l’aria di una smentita.

Le foto li ritraggono teneri e affiatati mentre si godono una vacanza perfetta, avvinghiati in canotto o stretti l’uno a l’altra in acqua. Diletta, sex symbol della tv con un corpo tutto curve, ride felice mentre si lascia andare tra le braccia del bel tenebroso della boxe. Lui la abbraccia teneramente, e la sua espressione sognante dice più di mille parole. Un nuovo grande amore o solo un flirt estivo? Ancora è presto per dirlo, ma quello che è certo che sono loro la coppia più bollente dell’estate.

Sia la presentatrice sia il pugile hanno cercato di smorzare i toni romantici del loro flirt e dopo la vacanza di fuoco trascorsa a Ibiza hanno fatto entrambi un passo indietro. “Sono single, Diletta per me è un’amica speciale” aveva dichiarato il pugile alla Gazzetta dello Sport e della stessa idea sembra essere anche la bella Diletta.

“In questo momento il mio unico vero amore è il lavoro. È lui a occupare ogni mio pensiero e sentimento. Mi aspetta un anno pieno di impegni e tutte le mie attenzioni in questo periodo sono indirizzate unicamente ai progetti che riguardano la mia sfera professionale. Per tutto il resto c’è tempo. Sto trascorrendo un’estate spensierata in attesa di tornare sui campi di calcio” ha dichiarato ai microfoni di Oggi.

La giornalista si conferma come la regina dell’estate. D’altra parte, da quando è tornata single dopo la fine della storia con lo storico fidanzato Matteo Mammì, la Leotta è al centro del gossip.