Marchisio ha le idee chiare sul futuro: “Valuto solo offerte dall’estero”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi vuole il Brescia? Ho ricevuto tanti messaggi da persone e tifosi che mi vorrebbero lì. Apprezzo l’interessamento ma voglio restare coerente: ho detto no in passato ad alcune offerte e continuerò a dire no ai club italiani”. Queste le parole dell’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio che ha giocato l’ultimo campionato in Russia nello Zenit San Pietroburgo. “Suning mi vuole in Cina? So che c’è stato un interessamento, ma offerte vere e proprie non ci sono state. Conta il progetto, ma in ogni caso io voglio restare coerente: non indosserò mai un’altra maglia in Italia – ha precisato Marchisio – Rispetto il lavoro fatto da Suning, ma la vicinanza alla maglia nerazzurra non mi porta a essere sereno nella scelta”. Infine una battuta sul passaggio di Conte e Marotta all’Inter: “È un campanello d’allarme per la Juventus, perché ci sono società che si vogliono strutturare e arrivare a lottare per lo scudetto”, ha osservato il centrocampista escludendo poi un ritorno in bianconero come accaduto a Buffon: “Ho preso la mia decisione, era arrivato il momento”.

(ITALPRESS).