Royal family, William e Kate in vacanza su volo low-cost da 80 euro

Il duca e la duchessa di Cambridge William e Kate con i loro tre figli sono partiti in vacanza. Fin qui, tutto normale. Solo che l’hanno fatto prendendo un volo low-cost da 73 sterline (80 euro) a testa. Lo racconta oggi il Time. William e Kate hanno preso un volo Flybe da Norwich e sono andati ad Aberdeen, diretti poi alla residenza di Balmoral, in Scozia.

Il volo low-cost di William e Kate

La decisione è stata presa dopo che il fratello minore con la moglie Meghan sono stati fortemente criticati per essere andati in vacanza con jet privati, cosa tanto più grave in quanto Harry è impegnato nella campagna per preservare l’ambiente.