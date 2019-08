US Open, Sonego e Berrettini al 2° turno. Rublev elimina Tsitsipas

Dopo la giornataccia di ieri, il martedì degli US Open torna a sorridere ai colori azzurri. Nel pomeriggio, infatti, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini si sono qualificati per il secondo turno dello slam newyorkese, vincendo i rispettivi match d’esordio. Per il torinese si trattava di una rivincita, dopo la sconfitta patita a Wimbledon contro Granollers, oggi battuto in tre set.

Ancora più soddisfacente, probabilmente, il successo di Berrettini, che ha avuto la meglio in quattro parziali su Richard Gasquet, in netta ripresa nello swing americano prima di New York. Il romano, adesso, se la vedrà con Jordan Thompson, vittorioso al debutto contro Joao Sousa. Per Sonego, invece, ci sarà il vincente della sfida tra Edmund e Andujar.

Quanto ai big, il match più interessante tra quelli in programma era quello tra due dei migliori prodotti della Next Gen, Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. A spuntarla è stato il russo, con l’allievo di Muratoglou troppo falloso e vittima di crampi nella seconda parte della partita.