Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso svela il nuovo studio in un video promo

Tutto pronto per la prossima stagione di “Pomeriggio Cinque“, il rotocalco pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset condotto da Barbara D’Urso. Tutto, o quasi tutto in realtà. La regina del programma, infatti, appare in un breve video promo in cui anticipa qualcosa sulla scenografia del nuovo studio.

Lavori ancora in corso nel nuovo studio di “Pomeriggio Cinque”. Niente paura però. Dopo la pausa estiva, il programma riprenderà ad andare in onda lunedì 9 settembre alle 17:10.

Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso svela il nuovo studio

“La prima novità è il nuovo studio“. Esordisce così la padrona di casa, Barbara D’Urso, nel video in cui mostra sui social i lavori nel nuovo studio di “Pomeriggio Cinque”. Il promo è breve, dura solamente 20 secondo ma già è evidente che ci saranno grandi cambiamenti nella dodicesima edizione del rotocalco.

Operai all’opera sullo sfondo mentre una Barbara D’Urso in forma smagliante annuncia l’arrivo della prossima edizione. Una stagione ricca di novità, con tanti cambiamenti ed un unico elemento fisso da ben dodici anni. È dal 2008 infatti che al timone del programma c’è quella che nel tempo si è affermata come la nuova regina di Canale 5, Barbara D’Urso.

Il cambiamento più evidente è sicuramente l’apparato scenografico ‘aggiornato’ per il trasferimento dello studio. Infatti “Pomeriggio Cinque” andrà in onda dallo studio 6 del centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese e non più dall’11 (da dove invece andrà in onda “Live Non è la d’Urso“), i lavori di perfezionamento sono ancora in corso come vediamo alle spalle della conduttrice ma tutto sarà lindo e pinto per la messa in onda fra 5 giorni.