L’Italia ha indicato ieri sera in via informale l’ex premier Paolo Gentiloni come candidato a commissario europeo. Stamani su Twitter la presidente designata della Commissione, Ursula von der Leyen, ha scritto di essere “felice” di aver ricevuto “tutti i nomi” dagli Stati Membri, e ha aggiunto: “Non vedo l’ora di formare una squadra ben bilanciata che presenterò martedì”.

“Amo l’Italia e l’Europa e sono orgoglioso dell’incarico ricevuto. Ora al lavoro per una stagione migliore“, commenta sempre su Twitter Gentiloni. (ITALPRESS)