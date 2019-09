Spacciava a pochi metri da “Casa Montalbano”, arrestato 38enne

RAGUSA (ITALPRESS) – La Polizia ha arrestato LP.A., comisano di

38 anni per detenzione ai fini di spaccio di 75 grammi di cocaina.

A fine estate è stato notato che uno dei titolari di un pub/ristorante di “Punta Secca” aveva uno strano “giro” nel suo locale. Ironia della sorte, si trova a pochi metri dalla casa di “Montalbano” e non è stato difficile per i poliziotti fingersi bagnanti per osservare quel luogo di ritrovo.

Tra un bagno e l’altro e qualche passeggiata al lungomare, gli agenti in borghese della Squadra Mobile hanno effettuato controlli e quindi è scattato il blitz. L’uomo non ha neanche fatto finire gli agenti di parlare ed ha consegnato la droga che nascondeva negli slip.

Gli uomini della Squadra Mobile hanno poi completato la perquisizione del locale rinvenendo una bilancia di precisione.

(ITALPRESS).