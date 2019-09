Champions League, i risultati della 1a giornata: l’Inter sfida lo Slavia

L’attesa è finita, una nuova stagione di Champions League è al via. Ad aprire le danze c’è una formazione italiana, l’Inter, che alle 18:55 riceve a San Siro lo Slavia Praga. Una gara da non fallire, visto che le altre due rivali nel girone hanno nomi pesanti come Barcellona e Borussia Dortmund, avversarie nel big match di giornata. In serata toccherà invece al Napoli, deciso a vendicare l’eliminazione dello scorso anno contro il Liverpool, campione in carica.

Domani, invece, è il momento della Vecchia Signora e della giovane debuttante. La Juventus gioca subito la gara più difficile del girone, in trasferta a Madrid contro l’Atletico, mentre l’Atalanta bagna il proprio esordio nella competizione al Maksimir di Zagabria, contro la Dinamo.

La Champions League, insomma, parte subito forte: tantissimi i motivi di interesse, dal nuovo Chelsea di Frank Lampard al Real Madrid che prova a ricostruire un nuovo ciclo vincente con Zidane dopo la sfortunata parentesi della scorsa stagione.

I risultati della prima giornata di Champions

GRUPPO E

Napoli-Liverpool (ore 21:00)

Red Bull Salisburgo-Genk

GRUPPO F

Inter-Slavia Praga 0 – 0

Borussia Dortmund-Barcellona (21:00)

GRUPPO G

Lione-Zenit 0 – 0

Benfica-RB Lipsia (21:00)

GRUPPO H

Ajax-Lille (21:00)

Chelsea-Valencia