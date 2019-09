Dani Osvaldo e Veera Kinnunen si sono lasciati? Gli indizi sui social

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen si sono lasciati? Per scoprirlo basta guardare i profili social dei due. Sembra che la loro storia d’amore sia finita ma al momento né l’insegnante di ballo e né l’ex calciatore si sono espressi in merito.

La storia d’amore

È passato circa un mese da quando Dani Osvaldo e Veera Kinnunen hanno mostrato alla luce del sole la loro relazione. Anche quella volta con una foto sui social. Adesso, però, la storia d’amore sembra già essere finita.

I due hanno cominciato a flirtare durante l’ultima stagione di Ballando con le Stelle, programma spesso galeotto. All’inizio lo scambio di intese tra la ballerina e l’ex calciatore aveva sconcertato i fan, che poi hanno cominciato a fare il tifo per loro.

Veera Kinnunen era fidanzata da ben 11 anni con il collega Stefano Oradei, anche lui insegnante dello show danzante. L’arrivo di Osvaldo, però, aveva creato qualche problemino. La stessa Milly Carlucci si era ritrovata a dover intervenire in diretta tv e a chiedere a Oradei di scusarsi con la sua fidanzata per le scenate di gelosia fatte dietro le quinte.

Stefano infatti non ha preso tanto bene i continui flirt tra Veera e Dani, così ha sottolineato la cosa sia ai diretti interessati che alla produzione del programma. Alla fine dei giochi, Oradei ha subito l’allontanamento della fidanzata che, sotto si suoi occhi, si avvicinava ad un altro uomo e ha pure dovuto chiederle scusa.

Per tutta risposta, la Kinnunen, dopo qualche mese ha ufficializzato la storia con Osvaldo ed partita per il suo Paese con il nuovo compagno. A questo punto, Veera e Dani sono usciti allo scoperto. Tutto sembrava andare a gonfie vele, eppure, nelle ultime ore, si vocifera che i due si siano già lasciati.

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen si sono lasciati? Gli indizi social

Sembra proprio che Dani Osvaldo e Veera Kinnunen si siano lasciati. La loro storia d’amore è stata lampo e in molti ci avevano azzeccato. Sui profili social ci sono alcuni indizi che non lasciano dubbi.

L’ultima foto in cui la Kinnunen si mostra insieme ad Osvaldo, infatti, risale al 10 agosto. L’ultimo scatto di coppia postato dall’ex calciatore invece è del 17 agosto. I due si trovavano in Argentina, paese natale dell’ex calciatore e tutto sembrava andare a gonfie vele.

Se questo non bastasse come indizio, è da aggiungere il fatto che Veera e Dani non si seguono più sui social.

Al momento, i due non hanno né confermato e né smentito il gossip per cui non possiamo fare altro che attendere una loro dichiarazione.