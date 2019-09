I benefici delle orchidee: purificano l’aria, calmano i nervi e riducono il mal di testa

Avete mai pensato a quanti benefici possono apportare le orchidee? Questa pianta, colorata e raffinata, è un vero toccasana, in casa o in ufficio, per il nostro benessere.

Aggiungono un tocco di bellezza all’ambiente e loro eleganza riesce a migliorare l’umore, infatti, le orchidee hanno il potere di calmare i nervi e ridurre il mal di testa. Inoltre, questi fiori riforniscono l’aria di ossigeno e la depurano da sostanze indesiderate.

I benefici delle orchidee

Le orchidee possono contribuire notevolmente al nostro benessere. Sistemarle in casa o in ufficio, infatti, può procurare benefici alla respirazione e all’umore. Inoltre, secondo il Feng Shui, le orchidee portano anche fortuna e prosperità, soprattutto se collocate in camera da letto.

Aria pura. Le orchidee arricchiscono l’aria di ossigeno. Come tutte le piante, sottraggono anidride carbonica dall’ambiente e producono grandi quantità di ossigeno, gas fondamentale per il nostro organismo.

Inoltre questi fiori rientrano tra le specie vegetali in grado di depurare l’aria, liberandola da sostanze indesiderate e potenzialmente nocive. In particolare, le orchidee sono capaci di assorbire lo xilene presente nell’ambiente.

Si tratta di un composto chimico utilizzato come solvente in colle e vernici, che può disperdersi in tracce nell’aria di casa o in ufficio. Accumularlo nell’organismo, causa mal di testa, stanchezza e irritabilità. Sistemare un’orchidea sulla scrivania o sul davanzale di una finestra può quindi aiutare a respirare un’aria più pulita sia a casa sia al lavoro.

Nervi calmi e umore migliore. Le orchidee sono anche capaci di migliorare il nostro umore. In natura esistono numerose varietà di questa pianta. Tutte sono accomunate da bellezza ed eleganza, che appagano la vista. Di conseguenza ne risente positivamente anche il nostro umore.

Piante e fiori, inoltre, hanno un comprovato effetto calmante sulla nostra mente. Anche le orchidee, quindi, possono contribuire a mantenere l’ambiente, di lavoro o domestico, più rilassato.