Si parla spesso di benessere ma quasi mai si fa riferimento all’uomo. Oggi vogliamo dedicare uno spazio proprio a lui e consigliare alcuni trattamenti facili da riproporre a casa per sentirsi come in una vera e propria spa.

Riuscire a ritagliarsi qualche momento da dedicare esclusivamente a se stessi è una sfida davvero difficile. Una volta tornati in ufficio, il pensiero va sempre al lavoro. Ci sono sempre email da leggere, telefonate improrogabili, incontri, riunioni, e il cellulare sembra voglia esplodere nelle mani.

Verrebbe davvero voglia di mollare tutto e prendere un appuntamento in una spa per scaricare tutto lo stress. Non sempre però è possibile. In questo caso si può provare a correre ai ripari con qualche coccola di benessere comodamente a casa.

Benessere uomo, trattamenti facili da fare a casa per sentirsi in una spa

Le vacanze sono finite quasi per tutti e il rientro al lavoro fa sentire il suo peso. Ci sono però alcuni accorgimenti che si possono utilizzare per mantenere il benessere conquistato durante le ferie e ritrovare il relax.

Creare un’area “protetta”

La prima cosa da fare per ritrovare il relax in casa è creare l’atmosfera giusta, “protetta” da elementi di disturbo. Niente cellulare quindi, né tv o pc accesi. Fuori anche i pensieri negativi o troppo impegnativi, non è il loro momento.

Per realizzare la vostra perfetta zona benessere in casa, evitate anche le luci artificiali troppo forti. Si consigliano invece lampade soffuse o qualche candela, meglio ancora se aromatica. Per un tocco un più, vi suggeriamo una musica rilassante in sottofondo.

Abbandonarsi alle coccole

Volersi bene è anche coccolarsi un po’. La spa casalinga potrebbe iniziare con un bagno di vapore, ottimo per scaricare tensioni ed eliminare impurità.

Bastano una pentola di acqua calda, un asciugamano avvolto sulla testa e qualche goccia di olio essenziale diluito. Avvicinando il viso al recipiente, il vapore sulla pelle aiuta ad eliminare le impurità. In alternativa, si possono utilizzare le più pratiche maschere in tessuto, che richiedono pochi minuti di posa.

Assolutamente da provare prima della doccia o di un bel bagno rilassante, gli scrub: la versione casalinga si prepara con sale grosso e olio d’oliva ma in commercio ne esistono di ottimi, già pronti da applicare con un leggero massaggio circolare, su tutto il corpo.

Massaggi a gambe e piedi, infine, sono degli ottimi alleati per il ritrovamento del benessere. Meglio ancora se fatti alla sera e in dolce compagnia. Per non tralasciare alcuna parte del corpo, concedetevi anche dei pediluvi. Anche qui bastano pochi semplici ingredienti: sale marino grosso e bicarbonato. La pelle, ad ogni modo, va nutrita quotidianamente con una buona crema idratante.